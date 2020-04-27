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19:18 (мск), источник: РИА Новости

РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил «ответственность священнослужителей» за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано3 002 303+54 687
Скончалось208 131+2 524
Выздоровело878 813+18 790
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Источник: РИА Новости

«К сожалению, на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия. В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения. В связи с этим святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.

В свою очередь сайт Московского патриархата публикует текст распоряжения Кирилла «Об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции».

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В документе, в частности, говорится о том, что в тех случаях, когда несоблюдение распоряжений и указаний священноначалия повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в некоторых случаях — к церковно-административной ответственности «в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью».

Как отметили в патриархии, в ситуации риска заражения верные священнической присяге клирики продолжают совершать богослужения, и, «исполняя свой пастырский долг, они нуждаются в молитвенной поддержке» всей Церкви.

«В условиях ограничений особое значение приобретает пастырское окормление верующих на дому, а также в больницах, которое должно реализовываться с соблюдением всех профилактических требований, призванных обезопасить как клириков, так и мирян», — сообщили также в рабочей группе.

Ранее синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению разработал и разослал в епархии рекомендации по причащению верующих в больницах и на дому. Отдел готов предоставить любому клирику дополнительные консультации и ответить на имеющиеся вопросы, отметили в РПЦ.

«Вслед за улучшением санитарно-эпидемической обстановки в Русской православной церкви будет поэтапно восстанавливаться церковно-приходская жизнь в привычной форме», — считают в рабочей группе.

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