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18:35 (мск), источник: РИА Новости

Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда доктору Леониду Рошалю, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«За трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Рошалю Леониду Михайловичу — президенту ГБУ здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии», — говорится в сообщении.

Также президент присвоил звание Героя Труда директору АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леониду Белых, тренеру «Регионального центра спортивной подготовки» Дмитрию Миндиашвили, оператору поста управления стана горячей прокатки публичного АО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александру Моторину и худруку Государственного академического Малого театра России Юрию Соломину.

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