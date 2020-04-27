18:35 (мск), источник: РИА Новости
Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда доктору Леониду Рошалю, соответствующий указ опубликован на официальном
«За трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Рошалю Леониду Михайловичу — президенту ГБУ здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии», — говорится в сообщении.
Также президент присвоил звание Героя Труда директору АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леониду Белых, тренеру «Регионального центра спортивной подготовки» Дмитрию Миндиашвили, оператору поста управления стана горячей прокатки публичного АО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александру Моторину и худруку Государственного академического Малого театра России Юрию Соломину.