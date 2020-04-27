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21:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 27 апреля

Россия обогнала Китай по числу зараженных, ученые рассчитали дату окончания вспышки инфекции, медики выяснили, что коронавирус может поражать не только легкие, но и почки, а прогнозы на 2020 год становятся все мрачнее.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:01 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано3 012 484+58 378
Скончалось208 517+3 119
Выздоровело884 323+23 448
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Пожилая женщина в окне своей квартиры в Кировске, примерно в 30 километрах к востоку от Санкт-Петербурга | Источник: AP 2020

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

За сутки в России выявили 6198 новых случаев заражения коронавирусом. Почти у половины новых пациентов (43,4%) заболевание протекало без симптомов. Число заболевших в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в Москве, Подмосковье и в Санкт-Петербурге наблюдается «выраженное снижение» темпов прироста заболеваемости коронавирусом. При этом, по мнению Вуйнович, в других регионах ситуация «менее оптимистична».

Ученые рассчитали дату окончания вспышки коронавирусной инфекции в России

Прогнозная модель показывает, что эпидемия в России закончится 20 мая. Но это не точно.

Согласно этой модели, в России пик заболевания был пройден 24 апреля — тогда было зафиксировано около 6 тыс. заболевших. Закончиться эпидемия должна 20 мая с 97%-ной вероятностью, 28 мая — с вероятностью в 99%, а 20 июля она завершится с вероятностью в 100%.

Впрочем, ученые отдельно замечают, что в их модели могут быть ошибки, поскольку она не учитывает многих условий, характерных для отдельных стран, и строится на ограниченных данных.

«Главное сейчас — спасти как можно больше жизней»

Как президента защищают от инфекции и кто сейчас имеет к нему доступ? Хватит ли у государства денег на пенсии и социальные выплаты? Укрепит ли «коронавирусная дипломатия» положение нашей страны в мире? Об этом и многом другом рассказал в интервью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ребенок на набережной Барселоны. С 26 апреля детям в возрасте до 14 лет разрешили гулять с родителями в течение одного часа и в пределах одного километра от дома | Источник: AP 2020

Коронавирус в мире

Премьер-министр Новой Зеландии заявила о победе над коронавирусом, мусульманские страны готовятся к пику эпидемии из-за Рамадана, у британских детей обнаружен странный синдром, в Германии теперь обязательны маски, а количество заболевших в мире в понедельник преодолело три миллиона.

Прогнозы на 2020 год становятся все мрачнее

Пандемия пришла не одна. Следом за коронавирусом 2020 год обещает нагревающейся планете пожары, потоп, неурожай и библейское нашествие саранчи. Природные катаклизмы угрожают голодом бедным странам и серьезными проблемами Европе и США, предупреждают метеорологи и международные организации.

Коронавирус может поражать не только легкие, но и почки

С начала пандемии коронавируса врачи по всему миру жалуются на нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких, поскольку вирус в основном поражает дыхательные пути, а в тяжелых случаях проникает в легкие, вызывая дыхательную недостаточность. Однако в последнее время медики в США и Китае отмечают, что среди зараженных резко возросло число людей с почечной недостаточностью.

Питомник S. Schouten создал сообщение «#StayStrong» на своем поле, срезав бутоны тюльпанов в городе Бант, Нидерланды | Источник: AP 2020

Добро Mail.ru запустило проект для помощи одиноким старикам

Сейчас все пожилые люди живут в полной изоляции — из-за того, что они тяжелее всех переносят коронавирус, им нельзя выходить из дома. В это сложное время старикам необходимы продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Проект Добро Mail.ru совместно с Фондом продовольствия «Русь» запустил сбор средств на покупку и доставку еды одиноким пожилым людям. Благодаря такой помощи бабушки и дедушки смогут спокойно находиться дома и не подвергаться риску заразиться вирусом.

Отели Турции откажутся от «шведского стола»

Министр туризма и культуры страны рассказал, что к концу мая начнут открываться отели, которые получат «сертификаты здоровья». Гостиницам придется работать только на половину от имеющегося номерного фонда. «Шведского стола» или любого другого «открытого буфета» не будет, в ресторанах отелей уменьшат количество столиков, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Социальное дистанцирование будет обязательным и на пляже: шезлонгов станет меньше.

Как из-за пандемии стадионы превращают в морги, госпитали и склады

Из-за того что медицинские учреждения не справляются с возросшей нагрузкой, многие спортивные сооружения переоборудовали в полевые госпитали, склады медицинских материалов и даже морги. Среди них, например, центр Билли Джин Кинг, где проходит US Open, «Сантьяго Бернабеу» — домашняя арена мадридского «Реала» и легендарная бразильская «Маракана».

Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:01 MSK, 27.04
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 27 апреля
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