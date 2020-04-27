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21:01 (мск), источник: ТАСС

Пентагон официально опубликовал видеозаписи с «неопознанными летающими объектами»

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Американское министерство обороны официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлено «воздушное явление», которые власти страны характеризуют как «неопознанное». Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном американским военным ведомством в понедельник.

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Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Как отмечает Пентагон, все три ролика ранее уже оказывались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах». ВМС США ранее признали подлинность этих видео.

«Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения публики относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще», — пояснили в Министерстве обороны США.

При этом Пентагон подчеркнул, что «воздушное явление, которое можно наблюдать на видео, по-прежнему характеризуется как неопознанное».
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В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах». В 2007—2012 годах на нее было выделено 22 млн долларов. На первых порах за программу отвечало Разведывательное управление Министерства обороны США.

Программой руководил кадровый сотрудник американской военной разведки Луис Элисондо, который в 2017 году подал в отставку. По его словам, основанием для такого шага было недостаточно серьезное отношение к его работе со стороны руководства Пентагона.

После того как информация о существовании программы просочилась в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь в аппарате Конгресса США заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.

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