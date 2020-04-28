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09:50 (мск), источник: Аргументы и факты

Руки прочь! Где в магазине самый большой риск заразиться COVID-19

В условиях режима самоизоляции многие стали заказывать продукты на дом. Однако не все могут или хотят пользоваться службами доставки. Чтобы поход за продуктами не закончился заражением новой коронавирусной инфекцией, необходимо помнить о правилах безопасности. АиФ.ru выяснил, какие места в магазинах могут оказаться рассадниками вируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:31 MSK, 28.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано3 042 444+70 129
Скончалось211 216+4 651
Выздоровело894 574+26 052
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Источник: РИА "Новости"

Двери и их ручки

На сегодняшний день многие сетевые супермаркеты оборудованы автоматическими дверями. Если же вход в магазин не имеет специального механизма, дверная ручка, которую регулярно не дезинфицируют, является одним из потенциальных источников заражения COVID-19. Ежедневно ее касаются десятки или даже сотни человек.

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Какой магазин считается ближайшим?

Обычно ручки дверей изготовлены из металла, который также может быть покрыт пластиком. Как показало исследование группы американских ученых, опубликованное в издании New England Journal of Medicine в апреле 2020 года, попадая на поверхности, SARS-CoV-2 лучше всего выживает на нержавеющей стали и пластике. На них он может оставаться жизнеспособным в течение 72 часов. По данным ВОЗ, этот срок для пластика может составлять и до девяти дней. Поэтому открывать дверь необходимо в перчатках, после чего их желательно обработать антисептиком.

Ручки тележек и корзинок

Как и к дверным ручкам, к ручкам тележек и корзинок для продуктов постоянно прикасаются покупатели.

Причем вовсе не обязательно чихать или кашлять прямо на тележку: для попадания на нее вируса больному человеку достаточно прикрыть рот рукой, после чего взяться пальцами за ручку.
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Еще до начала пандемии нового коронавируса специалисты не раз поднимали вопрос безопасности ручек тележек и корзинок в супермаркетах. Так, проведенное в 2018 году исследование ученых из испанского города Лас-Пальмаса показало, что количество бактерий на ручках и детских сиденьях тележек гораздо выше, чем в общественных туалетах, аэропортах, на остановках общественного транспорта и в других многолюдных местах. Подобные исследования в связи с новым коронавирусом пока не проводились.

В некоторых странах ручки тележек стали обрабатывать на глазах у посетителей на входе, но в России эта практика не принята. Чтобы не заразиться COVID-19 после использования тележки или корзины, в Роспотребнадзоре рекомендуют протирать их ручки влажной дезинфицирующей салфеткой. Также можно использовать перчатки. А некоторые люди и вовсе приходят в магазин со своей тележкой или сумкой, в которую сразу складывают продукты (правилами магазинов это не запрещено).

Стеллажи и пространство между ними

Чтобы заразиться коронавирусом, вовсе не обязательно стоять плечом к плечу с больным человеком. Это доказали и наглядно продемонстрировали в Университете Аалто в Финляндии, где собрали данные различных ученых страны и подготовили специальное видео. Оно показывает возможность распространения вируса после того, как человек покашляет в проходе магазина между стеллажами.

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На кадрах 3D-симуляции видно, как за несколько минут крохотные капли не только разносятся вокруг человека, но и долетают до соседних стеллажей и полок. Попадая в дыхательные пути здоровых людей, они могут вызвать COVID-19. В свою очередь, американские исследователи, изучавшие способность коронавируса выживать на различных поверхностях, также установили, что в виде распыленных микрокапель вирус может сохранять свою жизнеспособность в течение трех часов.

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Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Для защиты от такого способа передачи коронавируса нужно не только соблюдать социальную дистанцию, но и носить в общественных местах медицинскую маску. Как рассказывали ранее в Роскачестве, это средство индивидуальной защиты частично защищает человека от попадания вирусов в дыхательные пути, отфильтровывая часть воздуха при вдохе. Можно повысить эффективность медицинской маски, используя с ней герметичные очки. Самый доступный вариант из подходящих — это очки для плавания.

Кассы

Даже соблюдая все правила безопасности внутри торгового зала и избегая контактов с другими людьми, покупатель вынужден взаимодействовать с кассиром. В этой ситуации опасность может поджидать как при несоблюдении дистанции с сотрудником магазина, так и при оплате товаров.

Многие эксперты убеждены, что в период пандемии лучше отказаться от использования наличных денег. Это связано с тем, что новый коронавирус теоретически может выживать на купюрах.
Что полезно знать
Если сидишь дома

По данным ВОЗ, SARS-CoV-2 способен сохраняться на бумаге до трех-четырех дней. Но даже предпочтительный способ оплаты с помощью банковской карты или телефона может оказаться небезопасным. Стоит помнить, что вирус также может находиться на терминалах для оплаты и кнопках для ввода пин-кода. Поэтому после их использования стоит протереть руки, карточку или телефон салфеткой с антисептиком.

Конвейерная лента

Не менее опасным местом в кассовой зоне является конвейерная лента. В 2009 году исследователи из американского штата Мичиган обнаружили большое число бактерий, плесени и дрожжевых грибков на всех исследуемых лентах супермаркетов города. Всего они проверили 42 ленты в различных магазинах, и результат везде был удручающим. Ситуацию усугубляет то, что ленты изготавливают из ПВХ, который является пористым материалом. А значит, даже тщательная обработка этих поверхностей не может гарантировать полное отсутствие вредных бактерий и вирусов.

Чтобы не заразиться коронавирусом, необходимо тщательно обрабатывать с мылом или антисептиком продукты, которые выкладывались на ленту. Также не стоит трогать ее голыми руками.
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Потенциальную опасность могут представлять и сами продукты: на них также может попасть вирус, ведь неизвестно, кто их трогал до вас. После возвращения из магазина в Роспотребнадзоре рекомендуют протереть все пластиковые, металлические или стеклянные упаковки. Это можно сделать водой с мылом. Только после этой процедуры покупки можно убирать на полки или в шкафы. Остальные виды упаковки рекомендуется обработать антибактериальными салфетками.

Если же были куплены фрукты или овощи, которые лежали на прилавке без упаковки, в Роскачестве советуют перед употреблением замачивать их в воде на 10−15 минут. К примеру, это можно сделать с огурцами, томатами, перцами и зеленью. После этого продукты нужно тщательно промыть под струей проточной воды. Овощи со съедобной кожицей лучше мыть с использованием нейтрального мыла.

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