Руки прочь! Где в магазине самый большой риск заразиться COVID-19

Двери и их ручки
На сегодняшний день многие сетевые супермаркеты оборудованы автоматическими дверями. Если же вход в магазин не имеет специального механизма, дверная ручка, которую регулярно не дезинфицируют, является одним из потенциальных источников заражения COVID-19. Ежедневно ее касаются десятки или даже сотни человек.
Обычно ручки дверей изготовлены из металла, который также может быть покрыт пластиком. Как показало исследование группы американских ученых, опубликованное в издании New England Journal of Medicine в апреле 2020 года, попадая на поверхности, SARS-CoV-2 лучше всего выживает на нержавеющей стали и пластике. На них он может оставаться жизнеспособным в течение 72 часов. По данным ВОЗ, этот срок для пластика может составлять и до девяти дней. Поэтому открывать дверь необходимо в перчатках, после чего их желательно обработать антисептиком.
Ручки тележек и корзинок
Как и к дверным ручкам, к ручкам тележек и корзинок для продуктов постоянно прикасаются покупатели.
Причем вовсе не обязательно чихать или кашлять прямо на тележку: для попадания на нее вируса больному человеку достаточно прикрыть рот рукой, после чего взяться пальцами за ручку.
Еще до начала пандемии нового коронавируса специалисты не раз поднимали вопрос безопасности ручек тележек и корзинок в супермаркетах. Так, проведенное в 2018 году исследование ученых из испанского города Лас-Пальмаса показало, что количество бактерий на ручках и детских сиденьях тележек гораздо выше, чем в общественных туалетах, аэропортах, на остановках общественного транспорта и в других многолюдных местах. Подобные исследования в связи с новым коронавирусом пока не проводились.
В некоторых странах ручки тележек стали обрабатывать на глазах у посетителей на входе, но в России эта практика не принята. Чтобы не заразиться COVID-19 после использования тележки или корзины, в Роспотребнадзоре рекомендуют протирать их ручки влажной дезинфицирующей салфеткой. Также можно использовать перчатки. А некоторые люди и вовсе приходят в магазин со своей тележкой или сумкой, в которую сразу складывают продукты (правилами магазинов это не запрещено).
Стеллажи и пространство между ними
Чтобы заразиться коронавирусом, вовсе не обязательно стоять плечом к плечу с больным человеком. Это доказали и наглядно продемонстрировали в Университете Аалто в Финляндии, где собрали данные различных ученых страны и подготовили специальное видео. Оно показывает возможность распространения вируса после того, как человек покашляет в проходе магазина между стеллажами.
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На кадрах 3D-симуляции видно, как за несколько минут крохотные капли не только разносятся вокруг человека, но и долетают до соседних стеллажей и полок. Попадая в дыхательные пути здоровых людей, они могут вызвать COVID-19. В свою очередь, американские исследователи, изучавшие способность коронавируса выживать на различных поверхностях, также установили, что в виде распыленных микрокапель вирус может сохранять свою жизнеспособность в течение трех часов.
Для защиты от такого способа передачи коронавируса нужно не только соблюдать социальную дистанцию, но и носить в общественных местах медицинскую маску. Как рассказывали ранее в Роскачестве, это средство индивидуальной защиты частично защищает человека от попадания вирусов в дыхательные пути, отфильтровывая часть воздуха при вдохе. Можно повысить эффективность медицинской маски, используя с ней герметичные очки. Самый доступный вариант из подходящих — это очки для плавания.
Кассы
Даже соблюдая все правила безопасности внутри торгового зала и избегая контактов с другими людьми, покупатель вынужден взаимодействовать с кассиром. В этой ситуации опасность может поджидать как при несоблюдении дистанции с сотрудником магазина, так и при оплате товаров.
Многие эксперты убеждены, что в период пандемии лучше отказаться от использования наличных денег. Это связано с тем, что новый коронавирус теоретически может выживать на купюрах.
По данным ВОЗ, SARS-CoV-2 способен сохраняться на бумаге до трех-четырех дней. Но даже предпочтительный способ оплаты с помощью банковской карты или телефона может оказаться небезопасным. Стоит помнить, что вирус также может находиться на терминалах для оплаты и кнопках для ввода пин-кода. Поэтому после их использования стоит протереть руки, карточку или телефон салфеткой с антисептиком.
Конвейерная лента
Не менее опасным местом в кассовой зоне является конвейерная лента. В 2009 году исследователи из американского штата Мичиган обнаружили большое число бактерий, плесени и дрожжевых грибков на всех исследуемых лентах супермаркетов города. Всего они проверили 42 ленты в различных магазинах, и результат везде был удручающим. Ситуацию усугубляет то, что ленты изготавливают из ПВХ, который является пористым материалом. А значит, даже тщательная обработка этих поверхностей не может гарантировать полное отсутствие вредных бактерий и вирусов.
Чтобы не заразиться коронавирусом, необходимо тщательно обрабатывать с мылом или антисептиком продукты, которые выкладывались на ленту. Также не стоит трогать ее голыми руками.
Потенциальную опасность могут представлять и сами продукты: на них также может попасть вирус, ведь неизвестно, кто их трогал до вас. После возвращения из магазина в Роспотребнадзоре рекомендуют протереть все пластиковые, металлические или стеклянные упаковки. Это можно сделать водой с мылом. Только после этой процедуры покупки можно убирать на полки или в шкафы. Остальные виды упаковки рекомендуется обработать антибактериальными салфетками.
Если же были куплены фрукты или овощи, которые лежали на прилавке без упаковки, в Роскачестве советуют перед употреблением замачивать их в воде на 10−15 минут. К примеру, это можно сделать с огурцами, томатами, перцами и зеленью. После этого продукты нужно тщательно промыть под струей проточной воды. Овощи со съедобной кожицей лучше мыть с использованием нейтрального мыла.
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