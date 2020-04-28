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13:07 (мск), источник: Аргументы и факты

Лев Лещенко: «Палата у меня была как у всех, стандартная»

Певец Лев Лещенко, оказавшийся в реанимации и победивший опасный вирус, рассказал «АиФ» о том, как победил болезнь.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:31 MSK, 28.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 053 965+71 032
Скончалось211 522+4 711
Выздоровело897 446+27 242
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Источник: РИА "Новости"

Владимир Полупанов, АиФ.ru: Лев Валерьянович, в моменте, когда вы лечились, вас наверняка посещали невесёлые мысли. Было ли вам страшно?

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Лев Лещенко: У меня не было никакого страха. Я ехал делать КТ и ещё не знал, что у меня воспаление лёгких. Но когда мне и жене сказали, что у нас двусторонняя пневмония (с эффектом матового стекла), я понял, что всё очень серьёзно и сложно. И здесь уже появился не страх, а дикое желание преодолеть это, выкарабкаться. Именно это спасает человека. А страх — это безысходность. В чём проблема сегодняшнего дня? В нагнетании истерии. Паникёрство, кликушество давит на человека. Мы же всё время живём в агрессивно-негативном информационном поле. Это наполовину снижает иммунитет. По себе сужу. И тут надо все ресурсы организма подчинить желанию преодолеть болезнь. Я не был на ИВЛ, к счастью. Но когда вернулся в палату, где была моя жена, понял, что мы потихоньку начинаем это преодолевать. Мы с Ирой стали делать зарядку, меньше лежали, больше ходили по палате.

Кстати, палата у нас была точно такая же, как у всех — в Коммунарке они стандартные.

Мы стали много разговаривать, думать о чём-то хорошем. Я был в более плохом состоянии, а Ира не только делала зарядку, она ещё и танцевала. Вот это желание выкарабкаться должно поселиться в наших душах и сердцах. Думать надо только о том, что мы всё это преодолеем. А болеть, конечно, мы будем всегда. Уже идут разговоры о том, что 60−70% людей должны переболеть этой болезнью. Это в реестре всех тех гадостей, которые живут уже на нашей планете.

— Если подходить с точки зрения житейской мудрости, что после всего пережитого вы думаете обо всём, что с нами сегодня происходит?

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— Я, как все мы, наверное, никогда не акцентировал внимания на своём здоровье. Но когда эта страшная напасть с нами произошла, мы все вдруг как будто прозрели, осознав, что главное для человека — это сохранение своего здоровья и сама жизнь. Та же самореализация целиком и полностью зависит от здоровья. Какие-то ценности сейчас будут приобретать новое значение, а какие-то будут уходить из нашей жизни. Человек начинает мыслить сейчас более широко, глобально. Поэтому сейчас в первую очередь люди стали думать даже не о благополучии, а о здоровье как о самой главной ценности в жизни.

Обратите внимание, что в наш обиход вернулись слова военного времени — передовая, фронт, риск, подвиг, самопожертвование, самоотдача. Этими словами точно можно охарактеризовать работу медиков. Мы иногда ругаем наших правоохранителей, медиков, пожарных. Но когда случается беда, кто приходит на помощь? Сотрудники из служб 01, 02, 03. Работу этих людей надо высоко ценить. Особенно в сегодняшней ситуации.

— Я понимаю, что у вас, кроме благодарности, в адрес медиков нет других слов. Но ваши коллеги и другие состоятельные россияне чаще предпочитают лечиться за границей. Потому что у нас медицина якобы не на должном уровне. Но нынешняя ситуация показывает, что у нас с ней не всё так плохо, как принято думать?

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— Западная медицина профессиональна и хороша в каких-то отдельных областях. Но общая специализация в советские времена на три головы была выше всего того, что существовало за границей. Именно поэтому в России сейчас наиболее успешно борются с коронавирусом. Это «дети» наших легендарных светил, создававших советскую медицину: Бурденко, Мандрыко, Семашко. Но если раньше врач ходил со стетоскопом, то сейчас есть десятки разных приборов для того, чтобы послушать лёгкие. Сегодня выросли технологии, и ручной труд становится как бы и не нужен. Понятно, что технологии будут развиваться и дальше. Уже роботы делают операции. Но человеческие руки — это всё равно главное, без них в медицине никуда. Поэтому здравоохранение надо всячески поддерживать. Вот сейчас добавили денег медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Но у нас ведь иногда медсестры на селе выполняют функции врачей. Про них мы тоже не должны забывать.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Лещенко спел песню о надежде и доме из больничной палаты в Коммунарке
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