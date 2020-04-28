Лев Лещенко: «Палата у меня была как у всех, стандартная»

Владимир Полупанов, АиФ.ru: Лев Валерьянович, в моменте, когда вы лечились, вас наверняка посещали невесёлые мысли. Было ли вам страшно?
Лев Лещенко: У меня не было никакого страха. Я ехал делать КТ и ещё не знал, что у меня воспаление лёгких. Но когда мне и жене сказали, что у нас двусторонняя пневмония (с эффектом матового стекла), я понял, что всё очень серьёзно и сложно. И здесь уже появился не страх, а дикое желание преодолеть это, выкарабкаться. Именно это спасает человека. А страх — это безысходность. В чём проблема сегодняшнего дня? В нагнетании истерии. Паникёрство, кликушество давит на человека. Мы же всё время живём в
Кстати, палата у нас была точно такая же, как у всех — в Коммунарке они стандартные.
Мы стали много разговаривать, думать о
— Если подходить с точки зрения житейской мудрости, что после всего пережитого вы думаете обо всём, что с нами сегодня происходит?
— Я, как все мы, наверное, никогда не акцентировал внимания на своём здоровье. Но когда эта страшная напасть с нами произошла, мы все вдруг как будто прозрели, осознав, что главное для человека — это сохранение своего здоровья и сама жизнь. Та же самореализация целиком и полностью зависит от здоровья.
Обратите внимание, что в наш обиход вернулись слова военного времени — передовая, фронт, риск, подвиг, самопожертвование, самоотдача. Этими словами точно можно охарактеризовать работу медиков. Мы иногда ругаем наших правоохранителей, медиков, пожарных. Но когда случается беда, кто приходит на помощь? Сотрудники из служб 01, 02, 03. Работу этих людей надо высоко ценить. Особенно в сегодняшней ситуации.
— Я понимаю, что у вас, кроме благодарности, в адрес медиков нет других слов. Но ваши коллеги и другие состоятельные россияне чаще предпочитают лечиться за границей. Потому что у нас медицина якобы не на должном уровне. Но нынешняя ситуация показывает, что у нас с ней не всё так плохо, как принято думать?
— Западная медицина профессиональна и хороша в