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05:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта серьезная опасность коронавируса для мозга

Вирусолог Джереми Россман из Университета Кента в Великобритании рассказал, каким образом коронавирус может влиять на мозг людей и вызывать неврологические симптомы.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:31 MSK, 28.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано3 041 764+70 289
Скончалось211 167+4 623
Выздоровело893 967+28 234
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Источник: Агентство «Москва»

Об опасности инфекции для центральной нервной системы пишет издание The Conversation.

По словам ученого, в подавляющем большинстве случаев COVID-19 представляет собой респираторную инфекцию, вызывающую лихорадку, боль в горле, кашель, а в более серьезных случаях — одышку и респираторные расстройства. Однако коронавирус также способен поражать другие ткани, провоцируя такие симптомы, как рвота, диарея, нарушение работы сердца и свертываемости крови.

Однако инфекция поражает и мозг. Были описаны случаи развития у пациентов с COVID-19 синдрома Гийена-Барре, когда иммунная система, реагируя на инфекцию, ошибочно атакует клетки периферических нервов. Это приводит сначала к мышечной слабости, а потом к параличу. В других случаях коронавирус вызывал тяжелый энцефалит с воспалением и отеком мозга, а также острое нарушение кровообращения в мозговых тканях (инсульт).

В целом, неврологические симптомы различной тяжести наблюдаются у 36 процентов пациентов, которые жалуются на головную боль, головокружение, потерю вкуса и обоняния, судороги и галлюцинации. Эти проявления чаще наблюдались при тяжелом течение заболевания и сохранялись после выздоровления.

SARS-CoV-2 способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, который разделяет кровеносную и центральную нервную системы, и непосредственно заражать головной мозг. Неврологические симптомы возникают либо из-за непосредственного воздействия вируса на нервные ткани, либо из-за чрезмерной активации иммунной системы. Еще одним путем проникновения инфекции в мозг могут служить обонятельные нейроны в носу.

Заражать мозг способны и другие патогены, например, вирусы гриппа, кори, респираторно-синцитиальные вирусы и сезонные коронавирусы, например, HCoV-OC43. Однако попадание инфекции в центральную нервную систему происходит относительно редко.

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