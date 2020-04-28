05:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Раскрыта серьезная опасность коронавируса для мозга
Вирусолог Джереми Россман из Университета Кента в Великобритании рассказал, каким образом коронавирус может влиять на мозг людей и вызывать неврологические симптомы.
Об опасности инфекции для центральной нервной системы пишет издание The Conversation.
По словам ученого, в подавляющем большинстве случаев COVID-19 представляет собой респираторную инфекцию, вызывающую лихорадку, боль в горле, кашель, а в более серьезных случаях — одышку и респираторные расстройства. Однако коронавирус также способен поражать другие ткани, провоцируя такие симптомы, как рвота, диарея, нарушение работы сердца и свертываемости крови.
Однако инфекция поражает и мозг. Были описаны случаи развития у пациентов с COVID-19 синдрома
SARS-CoV-2 способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, который разделяет кровеносную и центральную нервную системы, и непосредственно заражать головной мозг. Неврологические симптомы возникают либо
Заражать мозг способны и другие патогены, например, вирусы гриппа, кори,