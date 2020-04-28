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09:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам назвали признак окончания эпидемии коронавируса в стране

Окончание эпидемии коронавируса в России будет возможным, когда ежедневно будет регистрироваться не более ста случаев заражения. Этот признак РИА Новости назвал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:31 MSK, 28.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано3 041 777+69 946
Скончалось211 170+4 617
Выздоровело894 337+25 857
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Источник: Агентство «Москва»

По его словам, нынешние шесть тысяч инфицирований в день свидетельствуют о продолжении пандемии. О падении темпов можно говорить, когда цифры снизятся до стабильных трех-четырех тысяч.

Но должны быть десятки случаев [в сутки] всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась.
Анатолий Альтштейн
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор

Он также говорил, что сейчас Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости, и ситуация стабилизируется. В ближайшие недели начнется снижение числа новых зараженных.

По данным на 27 апреля, в России новым вирусом инфицировано 87 тысяч человек, 794 из них скончалось. Страна вышла на девятое место по количеству граждан с COVID-19, обогнав Китай.

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