Россиянам назвали признак окончания эпидемии коронавируса в стране

По его словам, нынешние шесть тысяч инфицирований в день свидетельствуют о продолжении пандемии. О падении темпов можно говорить, когда цифры снизятся до стабильных
Но должны быть десятки случаев [в сутки] всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась.
Он также говорил, что сейчас Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости, и ситуация стабилизируется. В ближайшие недели начнется снижение числа новых зараженных.
По данным на 27 апреля, в России новым вирусом инфицировано 87 тысяч человек, 794 из них скончалось. Страна вышла на девятое место по количеству граждан с COVID-19, обогнав Китай.