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11:05 (мск), источник: Известия

Блок-пост: как в разгар пандемии проходит Рамадан

Большинство мечетей закрыты, массовые застолья запрещены.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:31 MSK, 28.04
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Инфицировано3 043 122+63 069
Скончалось211 221+4 581
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Рамадан — священный для мусульман месяц поста — проходит в этом году в условиях пандемии. В дневное время суток верующим следует воздерживаться от еды, питья, развлечений, оно должно быть посвящено молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам. После захода солнца традиционно все собираются на семейные застолья — ифтар, совершают коллективные молитвы в мечети — таравих.

В рамках борьбы с коронавирусом в большинстве стран мечети закрыты, массовые собрания запрещены, однако многие страны пошли на послабления режима. Как мусульманский мир проводит Рамадан в этом году — в фотогалерее «Известий».

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