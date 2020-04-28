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10:56 (мск), источник: РИА Новости

В России за сутки 6411 человек заразились коронавирусом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 6 411 человек в 83 регионах, 72 пациента скончались, 1110 выписались, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:31 MSK, 28.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 043 122+63 069
Скончалось211 221+4 581
Выздоровело894 997+25 449
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Источник: Агентство «Москва»

Общее количество инфицированных по стране достигло 93 558 (прирост за сутки +7,4%), умерли 867 человек, поправились 8 456. Россия обошла Иран, где зарегистрировали 91 472 случая заболевания.

SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены более 2,8 миллиона человек в 185 странах, 198 тысяч скончались.

Самая тяжелая ситуация сохраняется в США, Испании, Италии и Франции. Китай, откуда распространилась инфекция, уже объявил об окончании эпидемии.

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