В России за сутки 6411 человек заразились коронавирусом

Общее количество инфицированных по стране достигло 93 558 (прирост за сутки +7,4%), умерли 867 человек, поправились 8 456. Россия обошла Иран, где зарегистрировали 91 472 случая заболевания.
SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены более 2,8 миллиона человек в 185 странах, 198 тысяч скончались.
Самая тяжелая ситуация сохраняется в США, Испании, Италии и Франции. Китай, откуда распространилась инфекция, уже объявил об окончании эпидемии.