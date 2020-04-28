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11:23 (мск), источник: Ведомости

Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 000 человек

Число заболевших COVID-19 в России за последние сутки выросло на 6411 до 93 558 человек, сообщается на сайте федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф. Это рекордный для России суточный прирост заболевших COVID-19. Предыдущий был зафиксирован 26 апреля, когда оперштаб отчитался о 6361 выявленных случаях заражения за сутки.

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РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 28.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 050 308+68 716
Скончалось211 326+4 523
Выздоровело896 196+26 261
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Источник: РИА "Новости"

Таким образом, Россия обогнала Иран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на восьмое место в мире по этому показателю, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса. Накануне Россия обошла по числу больных COVID-19 Китай, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 г. и число подтвержденных случаев заражения с тех пор достигло 83 912 человек.

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Большинство новых случаев зафиксировано в Москве — 3075 заболевших. Рост заболеваемости в столице снова ускорился — оперштаб сообщил о 2871 новом заразившемся коронавирусом накануне после 2971 нового случая днем ранее. С начала эпидемии диагноз COVID-19 подтвердился у 48 426 жителей столицы.

Вылечились от коронавируса уже 4130 человек в Москве, 606 из них за последние сутки, сообщает столичный оперштаб. Это рекордный для столицы суточный прирост выздоровевших пациентов. Рекордным оказалось и число умерших пациентов с COVID-19 за сутки — 44 инфицированных. С начала эпидемии в Москве скончались 479 заразившихся коронавирусом.

В России число выздоровевших пациентов с коронавирусом выросло на 1100 человек за сутки до 8456 жителей. Скончались 867 зараженных (плюс 72 умерших за сутки — очередной рекорд).

Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки, помимо Москвы, выявили в Московской области — число заразившихся в регионе выросло на 523 до 10 231 человека. На третьем месте по числу новых случаев — Санкт-Петербург, где коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 198 жителей. Всего в регионе 3436 выявленных случаев коронавируса. В топ-10 регионов по числу новых случаев также входят Дагестан (153), Северная Осетия (148), Рязанская область (101), Нижегородская область (89), Свердловская область (85), Владимирская область (79) и Тульская область (70).

Первая тройка регионов по общему числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом остается неизменной — Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Пятерку лидеров замыкают Нижегородская область (1663) и Дагестан (1147).
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Больше всего заразившихся коронавирусом с начала эпидемии также выявлено в Мурманской области (1056), Краснодарском крае (888), Рязанской области (788), Тульской области (783) и Ленинградской области (781).

Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах. Всего в мире коронавирусом заразились уже более 3 млн человек, более 894 000 из них выздоровели, а более 211 000 заразившихся скончались, по данным Университета Джона Хопкинса. По заболеваемости коронавирусной инфекцией лидируют Соединенные Штаты (988 469 подтвержденных случаев заражения), Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (165 977), Германия (158 758), Великобритания (158 348), Турция (112 261) и Иран (91 472).

По числу жертв также лидируют США, там умерло более 56 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось почти 27 000 инфицированных, в Испании и во Франции — более 23 000 пациентов, и чуть более 21 000 заразившихся коронавирусом умерло в Великобритании.

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