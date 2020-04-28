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14:31 (мск), источник: Forbes

Коронавирус каждый год: китайские ученые заявили о невозможности уничтожить COVID-19

Новый коронавирус не получится полностью искоренить, как это произошло с атипичной пневмонией, считают китайские ученые. По их мнению, скорее всего, COVID-19 станет сезонным заболеванием, таким как грипп.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:31 MSK, 28.04
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Китайские ученые полагают, что новый коронавирус, от которого по всему миру уже умерли более 211 000 человек, не будет полностью искоренен, как это произошло с атипичной пневмонией, пишет Bloomberg.

«Скорее всего, это будет эпидемия, которая долгое время сосуществует с людьми, становится сезонной и сохраняется в организме человека», — заявил директор Института биологии патогенов Академии наук Китая Джин Ци на брифинге в Пекине.

Как борются с коронавирусом в других странах

Исследователи из КНР считают маловероятным, что новый вирус исчезнет так же, как 17 лет назад его близкий родственник, атипичная пневмония, потому что у некоторых зараженных COVID-19 не вызывает таких явных симптомов, как жар, пишет Bloomberg.

Так называемые бессимптомные носители затрудняют полное сдерживание распространения заболевания, поскольку они могут заражать других людей, сами того не подозревая.
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В случае с атипичной пневмонией (SARS) зараженные проявляли симптомы серьезной болезни. Как только они были изолированы, вирус прекратил распространение. Сейчас же в Китае, где эпидемия находится под контролем, ежедневно все еще обнаруживаются десятки бессимптомных случаев коронавируса.

Ранее о том, что COVID-19 может стать сезонной болезнью, заявлял директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. В качестве доказательства он приводил тот факт, что случаи заболевания в странах Южного полушария стали обнаруживаться после прихода туда осенних холодов.

Среди ведущих ученых и ряда правительств формируется консенсус, что вирус вряд ли удастся уничтожить, несмотря на карантин и ограничительные меры, которые вызвали остановку значительной части мировой экономики, пишет Bloomberg. Поэтому ряд экспертов в области здравоохранения призывают позволить контролируемое распространение коронавируса среди более молодого населения, как в Индии, или же пойти по пути Швеции, отказавшейся от строгих ограничений, отмечает агентство.

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