Коронавирус каждый год: китайские ученые заявили о невозможности уничтожить COVID-19

Китайские ученые полагают, что новый коронавирус, от которого по всему миру уже умерли более 211 000 человек, не будет полностью искоренен, как это произошло с атипичной пневмонией, пишет Bloomberg.
«Скорее всего, это будет эпидемия, которая долгое время сосуществует с людьми, становится сезонной и сохраняется в организме человека», — заявил директор Института биологии патогенов Академии наук Китая Джин Ци на брифинге в Пекине.
Исследователи из КНР считают маловероятным, что новый вирус исчезнет так же, как 17 лет назад его близкий родственник, атипичная пневмония, потому что у некоторых зараженных COVID-19 не вызывает таких явных симптомов, как жар, пишет Bloomberg.
В случае с атипичной пневмонией (SARS) зараженные проявляли симптомы серьезной болезни. Как только они были изолированы, вирус прекратил распространение. Сейчас же в Китае, где эпидемия находится под контролем, ежедневно все еще обнаруживаются десятки бессимптомных случаев коронавируса.
Ранее о том, что COVID-19 может стать сезонной болезнью, заявлял директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. В качестве доказательства он приводил тот факт, что случаи заболевания в странах Южного полушария стали обнаруживаться после прихода туда осенних холодов.
Среди ведущих ученых и ряда правительств формируется консенсус, что вирус вряд ли удастся уничтожить, несмотря на карантин и ограничительные меры, которые вызвали остановку значительной части мировой экономики, пишет Bloomberg. Поэтому ряд экспертов в области здравоохранения призывают позволить контролируемое распространение коронавируса среди более молодого населения, как в Индии, или же пойти по пути Швеции, отказавшейся от строгих ограничений, отмечает агентство.