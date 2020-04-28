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15:09 (мск), источник: ТАСС

За неисполнение судебных решений о выплатах будут наказывать обязательными работами

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Новый КоАП РФ усилит ответственность за неисполнение решений судов о денежных выплатах. В нем включена статья, по которой уклоняющимся от исполнения решения суда о денежных взысканиях будут назначаться обязательные работы (бесплатные общественные работы до четырех часов в день — прим. ТАСС).

Как отмечается в сводке по итогам публичного обсуждения проекта нового КоАП, «данная норма направлена на повышение эффективности процедуры по взысканию задолженности по судебному акту».

Действующий КоАП предусматривает санкции лишь за невыплату административного штрафа (в двукратном размере от назначенного ранее), эта же статья сохраняется отдельно и в проекте нового КоАП. Лишь за злостное неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность.

Наряду с ними в будущем КоАП появится административная ответственность за неисполнение должником содержащихся в судебном акте требований о взыскании денежных средств (ч. 8 ст. 34.24 проекта КоАП), которая влечет для граждан, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей обязательные работы на срок от 20 до 60 часов.

Для тех, к кому по закону не могут применяться обязательные работы, их заменят штрафом: в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 70 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 120 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей.

Юридическим лицам неисполнение решения суда о взыскании средств будет грозить штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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