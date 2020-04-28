12:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Священники запустили флешмоб с куличами (видео)
Куличи объединяют.
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Куличи объединяют.
Православные священники записали необычное видео, на котором дегустируют куличи, «передавая» их друг другу. Такой пасхальный флешмоб символизирует единение всех, кто празднует Пасху.
Иереи находятся у себя дома на изоляции. Некоторые поучаствовали во флешмобе всей семьей.
Православные верующие празднуют Пасху 40 дней.
Анна Лысенко