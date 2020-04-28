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12:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Священники запустили флешмоб с куличами (видео)

Куличи объединяют.

Православные священники записали необычное видео, на котором дегустируют куличи, «передавая» их друг другу. Такой пасхальный флешмоб символизирует единение всех, кто празднует Пасху.

Иереи находятся у себя дома на изоляции. Некоторые поучаствовали во флешмобе всей семьей.

Православные верующие празднуют Пасху 40 дней.

Анна Лысенко

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