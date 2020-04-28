Китайские школьники ходят на занятия в «антикоронавирусных» шляпах

После пандемии коронавируса и сурового режима карантина Китай постепенно возвращается к нормальной жизни. В середине апреля во многих провинциях открылись общественные заведения и парки, а с 27 апреля возобновились занятия в школах. При этом школьники обязаны соблюдать безопасную дистанцию в 2 метра, носить маски, дезинфицировать личные вещи и как можно чаще мыть руки.
Однако руководство небольшой школы в Янчжен в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян пошло еще дальше. Там придумали оригинальный способ, как заставить младшеклассников соблюдать положенное расстояние в 2 метра.
Учащиеся обязаны носить специальные головные уборы с приделанными к ним сбоку метровыми палками. «Антикоронавирусные» шляпы не дают возможности малышам близко подходить друг к другу, а снимать их в школе запрещено.
Все головные уборы изготавливали родители учеников, а потому они отличаются по конструкциям и стилю. Видео со школьниками в странных шляпах моментально разлетелось по соцсетям, а пользователи признали такой способ борьбы отличной идеей, пишет DailyMail.
Екатерина Гура