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14:24 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани фермер выбросил 20 тонн редиски из-за отсутствия спроса

КРАСНОДАР, 28 апр — РИА Новости. Фермер с Кубани выбросил 20 тонн редиски, потому что поставщик не приехал за товаром из-за упавшего спроса, сообщили РИА Новости в минсельхозе региона.

В соцсетях появилось видео с развалами редиса в лесополосе. Автор ролика за кадром рассказывает, что около 20 тонн культуры пошли на выброс в районе села Отрадо-Кубанского, потому что она «никому не нужна».

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«Поставщик не приехал за товаром. Не приехал, потому что спрос на продукцию в других регионах снизился. Ограничений на передвижение для поставщиков нет», — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства Кубани, комментируя ситуацию.

На минувших выходных в аккаунте одного из краснодарских пабликов в Twitter появилось видео, на котором фермер демонстрирует, как техника перепахивает поле с урожаем редиса. Это решение, поясняет он, вызвано невозможностью привезти работников на уборку и, соответственно, снять урожай. При этом автор ролика уточняет, что аналогичный сценарий развития ситуации он ожидает и по другим культурам.

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