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14:18 (мск), источник: ТАСС

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минздрав России обновил во вторник временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:31 MSK, 28.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 057 957+63 267
Скончалось211 894+4 624
Выздоровело902 129+20 494
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Источник: Reuters

В частности, с девяти до 13 расширен список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых, следует из документа, опубликованного на сайте министерства.

Согласно данным рекомендациям, при лечении коронавирусной инфекции возможно применение препаратов (международное непатентованное наименование): гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб.

«Учитывая отсутствие объективных доказательств эффективности применения вышеуказанных препаратов при COVID-19, назначение лечения должно обязательно сопровождаться получением добровольного информированного согласия пациента (или его законного представителя)», — говорится в тексте рекомендаций.

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