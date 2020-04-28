14:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как менялась скорая помощь в России (фото)
28 апреля считают днём рождения Службы скорой медицинской помощи в России.
В этот день в 1898 году в Москве появились первые кареты скорой помощи. Они были закуплены на частные пожертвования купчихи А. И. Кузнецовой и приказом
Для медиков выделили отдельное помещение. Первая «скорая» в стране дежурила круглосуточно. Право вызова скорой помощи имели только официальные лица: полицейский, дворник или ночной сторож. Пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах.
В 1899 году появились первые станции скорой помощи в
Смотрите в галерее, как менялась скорая помощь в России на протяжении 122 лет.
Анна Лысенко