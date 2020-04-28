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14:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как менялась скорая помощь в России (фото)

28 апреля считают днём рождения Службы скорой медицинской помощи в России.

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В этот день в 1898 году в Москве появились первые кареты скорой помощи. Они были закуплены на частные пожертвования купчихи А. И. Кузнецовой и приказом обер-полицмейстера закреплены за двумя полицейскими участками.

Для медиков выделили отдельное помещение. Первая «скорая» в стране дежурила круглосуточно. Право вызова скорой помощи имели только официальные лица: полицейский, дворник или ночной сторож. Пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах.

В 1899 году появились первые станции скорой помощи в Санкт-Петербурге. В начале ХХ века профессиональные бригады медиков, спешащих на помощь, уже существовали во многих городах нашей страны.

Смотрите в галерее, как менялась скорая помощь в России на протяжении 122 лет.

Анна Лысенко

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