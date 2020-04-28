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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийки нашли письмо прадедушки об изоляции времен испанки

И все это очень напоминает современную действительность

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Жительницы Мельбурна Холли и Фиона Пеппер нашли в своем семейном архиве интересное письмо, которое в 1919 году написал их прадедушка.

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Дело в том, что в это время в мире была пандемия испанского гриппа, которая считается самой массовой в истории человечества. Она длилась с января 1918-го по декабрь 1920 года. Во всем мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек, а число умерших оценивают от 17 млн до 50−100 млн человек.

Прадедушка австралиек Гарри Коул в то время работал школьным учителем в городе Маллева, и ему было всего 29 лет. К несчастью, мужчина заразился испанкой и его изолировали в закрытом госпитале города Джералдтон, пишет ABC.

На протяжении нескольких недель Гарри писал письма своей жене Мюриэль, в которых рассказывал о своем здоровье, медперсонале и условиях изоляции. Как и коронавирус, испанский грипп в первую очередь влиял на легкие и сердце, правда, поражал преимущественно молодое население.

Холли и Фиона нашли письмо прадеда, написанное 17 сентября 1919 года, которое оказалось его последним. В нем он рассказывал, что похудел до 45 килограммов, стал плохо дышать, ходить и уже не способен делать многие повседневные вещи. К тому же он боялся остаться один, так как опасался, что его сердце остановится в любую минуту.

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Гарри в своем письме рассказал и о медперсонале — врачах и медсестрах, которые ухаживают за ним и другими пациентами. Больше всего мужчина беспокоился о том, что молодые медсестры могут от них заразиться. Также Гарри жаловался на одиночество и невозможность быть рядом с семьей в свои последние минуты жизни.

К сожалению, всего через неделю после отправки письма Коул умер. Его семья после трагедии переехала в городок Наррогин, где начала новую жизнь.

Фиона и Холли отметили, что найденное письмо их сильно потрясло и напомнило сегодняшнюю пандемию коронавируса.

Екатерина Гура

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