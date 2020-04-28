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15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали самое опасное место в истории Земли

Здесь были обнаружены окаменелости крупных динозавров, птерозавров, крокодилов и пресноводных акул.

Доисторическая Сахара, в которой обитало огромное множество хищников, была, возможно, самым опасным местом в истории планеты.

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К такому выводу пришли биологи из Портсмутского университета (Великобритания) и Университета Детройт-Мерси (США), изучив окаменелости возрастом 100 млн лет. Эти свидетельства древнего биоразнообразия Сахары были найдены в разное время в знаменитой формации Кем-Кем на границе Марокко и Алжира. Выводы ученых опубликованы в ZooKeys.

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Зуб пресноводной акулы Onchopristis

Кем-Кем — это своеобразное «окно в эпоху африканских динозавров», говорится в заявлении ученых. Здесь были обнаружены окаменелости крупных динозавров, птерозавров, крокодилов, черепах, пресноводных акул, беспозвоночных и растений.

Среди окаменелостей динозавров найдены останки трех крупнейших хищников, в том числе кархародонтозавров и дельтадромеусов.

«Возможно, это было самое опасное место в истории планеты Земля», — пишут ученые. Если бы человек мог оказаться в Сахаре 100 млн лет назад, он прожил бы совсем недолго, добавляют они.

В древности Сахара представляла собой обширную речную систему с тропическим климатом и изобилием водных и наземных животных. Многие из этих хищников питались большой пресноводной рыбой.

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Скелет дельтадромеуса

Большинство обитателей Сахары, за исключением птерозавров и нескольких видов динозавров, жили преимущественно в местных реках и озерах, добавляют ученые.

Анна Лысенко

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