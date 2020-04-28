15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали самое опасное место в истории Земли
Здесь были обнаружены окаменелости крупных динозавров, птерозавров, крокодилов и пресноводных акул.
Доисторическая Сахара, в которой обитало огромное множество хищников, была, возможно, самым опасным местом в истории планеты.
К такому выводу пришли биологи из Портсмутского университета (Великобритания) и Университета
«Возможно, это было самое опасное место в истории планеты Земля», — пишут ученые. Если бы человек мог оказаться в Сахаре 100 млн лет назад, он прожил бы совсем недолго, добавляют они.
В древности Сахара представляла собой обширную речную систему с тропическим климатом и изобилием водных и наземных животных. Многие из этих хищников питались большой пресноводной рыбой.
Большинство обитателей Сахары, за исключением птерозавров и нескольких видов динозавров, жили преимущественно в местных реках и озерах, добавляют ученые.
Анна Лысенко