Минздрав РФ призвал врачей разделять смерти «от коронавируса» и «с коронавирусом»

«При формулировке патологоанатомического диагноза следует дифференцировать: 1) Наступление летального исхода от COVID-19, когда COVID-19 является основным заболеванием (первоначальной причиной смерти); 2) Наступление летального исхода от других заболеваний, при наличии COVID-19 (диагностированной с применением методов амплификации нуклеиновых кислот), но без ее клинико-морфологических проявлений, которые могли бы стать причиной смерти», — говорится в рекомендациях.
«Кроме того, зарегистрированы такие осложнения, которые также могут рассматриваться как непосредственная причина смерти: острая сердечная недостаточность; острая почечная недостаточность; септический шок; ДВС (нарушение свертывающей системы крови); полиорганная недостаточность (нарушение функций многих органов и систем); вторичные бактериальные и грибковые инфекции», — отмечается в документе.
В этих же рекомендациях Минздрав предупредил, что новый коронавирус может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы.
В документе, в частности, говорится, что снижение обоняния у пациента на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки.