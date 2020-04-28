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15:42 (мск), источник: Интерфакс

Минздрав РФ призвал врачей разделять смерти «от коронавируса» и «с коронавирусом»

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Минздрав России опубликовал новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса, в которых советует разделять смерти от COVID-19 и от сопутствующих заболеваний.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:31 MSK, 28.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 057 957+63 267
Скончалось211 894+4 624
Выздоровело902 129+20 494
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«При формулировке патологоанатомического диагноза следует дифференцировать: 1) Наступление летального исхода от COVID-19, когда COVID-19 является основным заболеванием (первоначальной причиной смерти); 2) Наступление летального исхода от других заболеваний, при наличии COVID-19 (диагностированной с применением методов амплификации нуклеиновых кислот), но без ее клинико-морфологических проявлений, которые могли бы стать причиной смерти», — говорится в рекомендациях.

Наиболее частым осложнением коронавируса является острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), отмечают в Минздраве.
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«Кроме того, зарегистрированы такие осложнения, которые также могут рассматриваться как непосредственная причина смерти: острая сердечная недостаточность; острая почечная недостаточность; септический шок; ДВС (нарушение свертывающей системы крови); полиорганная недостаточность (нарушение функций многих органов и систем); вторичные бактериальные и грибковые инфекции», — отмечается в документе.

В этих же рекомендациях Минздрав предупредил, что новый коронавирус может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы.

В документе, в частности, говорится, что снижение обоняния у пациента на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки.

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