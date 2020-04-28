17:13 (мск), источник: N + 1
В Египте нашли мумию девочки-подростка с приданым
Самая заметная часть приданое — богатое ожерелье с камнями кварца, аметиста и янтаря.
Команда испанских и египетских археологов обнаружила на территории некрополя Дра-Абу-эль-Нага, который расположен на западном берегу Нила в окрестностях города Луксор, деревянный гроб с останками мумии времен правления XVII династии фараонов (XVII-XVI века до нашей эры). Гроб, найденный недалеко от входа в гробницу казначея царицы Хатшепсут, могли оставить там древние расхитители гробниц. Останки принадлежат
Некрополь Дра-Абу-эль-Нага входит в большую систему Фиванского некрополя и располагается на территории: в нем, в основном, хоронили приближенных фараонов
Гроб
Рядом с гробом девочки археологи также обнаружили небольшой перевязанный веревочкой глиняный гробик с ушебти — ритуальной статуэткой, которую обычно клали в древнеегипетские могилы. Гробик был обвязан бинтами, на котором иератическим письмом было нанесено имя Джехути. Исследователи, однако, отмечают, что казначею Джехути гробик со статуэткой не принадлежит, и датировать его нужно сотней лет ранее — временем захоронения
Елизавета Ивтушок