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17:13 (мск), источник: N + 1

В Египте нашли мумию девочки-подростка с приданым

Самая заметная часть приданое — богатое ожерелье с камнями кварца, аметиста и янтаря.

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18
фотографий
18
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Команда испанских и египетских археологов обнаружила на территории некрополя Дра-Абу-эль-Нага, который расположен на западном берегу Нила в окрестностях города Луксор, деревянный гроб с останками мумии времен правления XVII династии фараонов (XVII-XVI века до нашей эры). Гроб, найденный недалеко от входа в гробницу казначея царицы Хатшепсут, могли оставить там древние расхитители гробниц. Останки принадлежат девочке-подростку 15−16 лет, а вместе с ней археологи обнаружили украшения — предположительно, ее приданое, сообщается на сайте Высшего совета по научным исследованиям Испании.

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Некрополь Дра-Абу-эль-Нага входит в большую систему Фиванского некрополя и располагается на территории: в нем, в основном, хоронили приближенных фараонов XVII-XVIII династий, хотя предполагается, что там есть и гробницы самих царей того времени — как минимум, троих. Одна из самых известных археологических раскопок в Дра-Абу-эль-Нага — гробница Джехути, казначея царицы Хатшепсут, которая правила во время Нового Царства Древнего Египта и принадлежит к XVIII династии фараонов.

Гроб девочки-подростка археологи во главе с Хосе Галаном (José Galán) обнаружили в нескольких метрах от входа в гробницу Джехути, рядом с входом в храм из необожженного кирпича (самана), построенном примерно в 1600 году до нашей эры. Гроб сделан из цельного куска платана, длиной 1,75 метра и шириной 0,33 метра: на нем были обнаружены следы побелки и красной краски.

Рядом с гробом девочки археологи также обнаружили небольшой перевязанный веревочкой глиняный гробик с ушебти — ритуальной статуэткой, которую обычно клали в древнеегипетские могилы. Гробик был обвязан бинтами, на котором иератическим письмом было нанесено имя Джехути. Исследователи, однако, отмечают, что казначею Джехути гробик со статуэткой не принадлежит, и датировать его нужно сотней лет ранее — временем захоронения девочки-подростка. Тогда имя Джехути было популярным.

Елизавета Ивтушок

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