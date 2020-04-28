Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса

Исследование, проведенное Нидханом Бисвасом и Партхой Маджумдер из Национального института биомедицинской геномики, вскоре будет опубликовано в «Индийском журнале медицинских исследований», рецензируемом издании, которое издает Индийский совет по медицинским исследованиям.
«Коронавирус можно разделить на множество типов — O, A2, A2a, A3, B, B1 и так далее. В настоящее время существует 11 типов, включая тип О, который является “родовым типом”, возникшим в Ухане», — сказал Маджумдер.
Новый коронавирус с мутацией A2a эффективно проникает в клетки легких человека, в результате чего заболевание широко распространилось во всех регионах, пишут авторы. Ученые заявили, что мутация A2a изменила компонент спайкового белка (основной белок на поверхности) коронавируса, позволив ему легче связываться с поверхностным белком клетки легкого.
Медики использовали данные о последовательности РНК, которыми поделились исследователи COVID-19 со всего мира в публичной базе данных GISAID. Команда использовала последовательности РНК 3,6 тысячи коронавирусов, собранных из 55 стран с декабря 2019 года по 6 апреля 2020 года.
Отмечается, что большинство людей с типом А2а не путешествовали за пределы Индии. Для
По данным на вторник, в Индии коронавирусом заразились более 29 тысяч человек, лечение проходят более 21 тысячи заболевших. Победили болезнь 6,8 тысячи человек, погибли 934.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.