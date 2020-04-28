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17:32 (мск), источник: РИА Новости

Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр — РИА Новости. Новый коронавирус мутировал в 10 различных типов, один из которых — A2a — почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, говорится в исследовании индийских медиков, сообщает Times of India.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 28.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 062 557+69 587
Скончалось212 221+4 703
Выздоровело906 358+30 315
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Источник: AP 2020

Исследование, проведенное Нидханом Бисвасом и Партхой Маджумдер из Национального института биомедицинской геномики, вскоре будет опубликовано в «Индийском журнале медицинских исследований», рецензируемом издании, которое издает Индийский совет по медицинским исследованиям.

«Коронавирус можно разделить на множество типов — O, A2, A2a, A3, B, B1 и так далее. В настоящее время существует 11 типов, включая тип О, который является “родовым типом”, возникшим в Ухане», — сказал Маджумдер.

Новый коронавирус с мутацией A2a эффективно проникает в клетки легких человека, в результате чего заболевание широко распространилось во всех регионах, пишут авторы. Ученые заявили, что мутация A2a изменила компонент спайкового белка (основной белок на поверхности) коронавируса, позволив ему легче связываться с поверхностным белком клетки легкого.

Медики использовали данные о последовательности РНК, которыми поделились исследователи COVID-19 со всего мира в публичной базе данных GISAID. Команда использовала последовательности РНК 3,6 тысячи коронавирусов, собранных из 55 стран с декабря 2019 года по 6 апреля 2020 года.

Несмотря на то, что выборка последовательностей РНК, использованных от инфицированных людей в Индии, была очень мала (35 образцов), исследование показало, что тип вируса A2a найден в 47,5% образцов.
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Отмечается, что большинство людей с типом А2а не путешествовали за пределы Индии. Для каких-либо выводов о том, является ли тип А2а доминирующим в Индии, требуется больше образцов последовательностей РНК, заявили исследователи.

По данным на вторник, в Индии коронавирусом заразились более 29 тысяч человек, лечение проходят более 21 тысячи заболевших. Победили болезнь 6,8 тысячи человек, погибли 934.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.

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