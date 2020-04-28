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18:27 (мск), источник: ТАСС Наука

Бурый жир помог австрийцам лучше сжигать калории

Он оказался на 15% эффективнее.

Источник: jarmoluk/СС0

ТАСС, 28 апреля. Наблюдения за двумя десятками добровольцев помогли австрийским биологам доказать, что бурый жир помогает избавляться от лишних калорий. Его наличие заставляло тело участников опытов сжигать на 15% больше энергии, чем при его отсутствии. Результаты экспериментов ученые опубликовали в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

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«Собранные нами данные значительно обогатили представления о том, как бурый жир работает в организме человека. Мы обнаружили, что люди, в теле которых есть эта форма жировой ткани, сжигали на 20 килокалорий больше, чем другие участники эксперимента», — рассказал один из авторов исследования, доцент Венского медицинского университета Флориан Кифер.

Бурый жир встречается в основном в тканях младенцев и детенышей. Организм использует его для того, чтобы быстро сжигать калории и обогревать тело. По мере роста бурый жир исчезает. В организме взрослых людей и животных преобладает белый жир, который не уничтожает «лишние» калории, а запасает их.

Относительно недавно ученые выяснили, что некоторые гормоны и вещества, такие как капсаицин — молекула, придающая перцу острый вкус, — могут обращать этот процесс вспять. За последние пять лет биологи и медики создали множество экспериментальных препаратов, например, перцовые пластыри, которые заставляют организм человека производить бурый жир. Как показали опыты на мышах, аналогичного эффекта можно добиться, резко снизив температуру в их клетках на небольшое время.

Кифер и его коллеги решили проверить на практике, насколько сильно бурый жир действует на организм людей, в теле которых он существовал сам по себе или появился в результате моржевания, наклеивания пластырей и других экспериментальных процедур.

Полезный жир

Для этого ученые отобрали два десятка молодых парней и девушек, которые не страдали от лишнего веса, вредных привычек и других проблем со здоровьем. У половины из них были достаточно большие запасы бурого жира, у остальных их не было вовсе.

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Всем этим добровольцам биологи предложили одеть специальные жилеты, заполненные холодной водой, и просидеть в них примерно полтора часа. Подобный процесс, как отмечают ученые, имитирует жизнь в холодном климате и заставляет клетки бурого жира активнее сжигать калории.

После этого ученые собрали образцы крови, а также замерили количество кислорода, которое потреблял организм каждого участника эксперимента. Проанализировав эти данные, ученые сопоставили результаты замеров для той и другой группы. В результате они узнали несколько важных отличий между обладателями бурого жира и теми добровольцами, у которых его не было.

В частности, организм добровольцев с бурым жиром сжигал примерно на 15% больше энергии, чем у членов второй группы участников эксперимента, и при этом в их крови было больше полезных молекул жирных кислот и меньше их опасных разновидностей, которые связаны с атеросклерозом и рядом других болезней.

Все это, как считают исследователи, говорит в пользу того, что бурый жир действительно может стать одним из главных помощников человечества в борьбе с эпидемией ожирения. При этом они подчеркивают, что медикам нужно детально изучить то, как он влияет на организм людей, прежде чем они смогут широко рекомендовать использование терапий, способствующих его формированию.

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