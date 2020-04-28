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19:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Вене появится «карантинный» парк-лабиринт (фото)

Он спроектирован таким образом, чтобы гуляющие в нем люди не встретились друг с другом

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Архитекторы бюро Precht представили проект парка-лабиринта, который планируется построить в Вене в ближайшее время.

Парк будет выполнен в форме отпечатка пальца, с разными дорожками, отделенными друг от друга, чтобы гуляющие в нем люди могли насладиться одиночеством и не встретиться друг с другом. По крайней мере, на близком расстоянии, что очень актуально сейчас в связи с пандемией коронавируса и рекомендациями ВОЗ по соблюдению безопасной дистанции между людьми в 2 метра.

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В парке-лабиринте будет множество отдельных, не связанных друг с другом маршрутов (каждый составит в длину около 600 метров), и все дорожки будут отделены друг от друга живыми изгородями шириной в 90 сантиметров. На входах и выходах будут стоять ворота, на которых будет указано, свободен ли сейчас этот маршрут или по нему уже гуляют другие люди, сообщает WIRED magazine.

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Екатерина Гура

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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