04:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд чрезвычайной готовности
Шесть исков о незаконности московского режима самоизоляции отклонили за одно заседание.
Мосгорсуд отклонил шесть исков к мэру Сергею Собянину о незаконности его указов о режиме повышенной готовности и цифровых пропусках. Истцы настаивали, что градоначальник неправомерно запрещает передвигаться по городу в связи с отсутствием опубликованных предписаний санитарных врачей. Мэр возразил, что власти регионов имеют право вводить режимы повышенной готовности и ограничительные меры в случае опасности распространения инфекции.
Мосгорсуд 28 апреля отклонил сразу шесть исков оппозиционных политиков и обычных москвичей, объединенных в одно дело. В частности, оппозиционеры во главе с муниципальным депутатом района Кунцево Денисом Шендеровичем и помощником политика Дмитрия Гудкова Алексеем Обуховым подали два иска. В первом они оспаривали введенный мэром 29 марта пункт (в старой редакции — 9.3, сейчас — 12.3) указа о повышенной готовности, согласно которому проживающие в Москве граждане не имеют права покидать дома, за исключением поездок на работу (которая не приостановлена указом) или в больницу, выгула собаки, выноса мусора, похода в магазин или аптеку. Они отмечают, что, согласно ст. 27 и ст. 55 Конституции, гражданин имеет право на свободу передвижения и ограничить его может федеральный закон «только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья»
30 марта «Ъ» сообщал, что предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой было размещено только в одном из
В ответ истцы цитируют ст. 15 Конституции: «Неопубликованные нормативные правовые акты не применяются, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу». В федеральных постановлениях Роспотребнадзора на тот момент также ничего не было написано о запрете покидать место проживания, отмечают истцы (2 марта глава Роспотребнадзора предложила губернаторам «своевременно вводить ограничительные мероприятия», но без конкретики). Кроме того, указывают оппозиционеры, региональные правовые акты, касающиеся прав и свобод гражданина, по закону должны вступать в силу не ранее, чем через десять дней после их официального опубликования, а не сразу.
Оппозиционеры также оспаривали введение в Москве цифровых пропусков.
В иске отмечалось, что для оформления пропусков нужно предоставить персональные данные и информацию о частной жизни, что нарушает право на ее неприкосновенность (ст. 23 Конституции).
Введенные для нарушителей режима наказания истцы считают принуждением к передаче упомянутых данных, причем без согласия (ст. 24 Конституции). Сам указ мэра Москвы о введении электронных пропусков оппозиционеры считают «принятым за пределами полномочий», поскольку он является подзаконным актом и не основывается на федеральном законе.
Истцы также ссылаются на описанные в Конституции полномочия субъектов (совместно с РФ), куда входит и защита прав и свобод граждан, но их регламентирование дозволено только федеральным органам.
К искам Шендеровича и Обухова присоединились и несколько десятков москвичей, пожелавших стать соистцами, отдельно было подано еще четыре похожих претензии к мэру.
Письменные возражения Собянина, подписанные его адвокатом С. А. Гоголем, не упоминают нормы законодательства о постановлениях главных санитарных врачей. Со ссылкой на многочисленные федеральные и региональные законы и положения Гоголь отмечает, что власти регионов имеют право вводить режимы повышенной готовности и ограничительные меры в случае опасности распространения инфекции. Кроме того, представитель мэра упоминает указ президента от 2 апреля, который предписывает главам регионов установить особый порядок передвижения (но указ мэра был принят ранее.— «Ъ»).
Что касается вступления столичных указов в силу, то, по мнению господина Гоголя, они «не создают новое регулирование правоотношений по вопросам защиты прав и свобод», поэтому могут начинать действовать сразу после официального опубликования. Он также считает, что истцы не ограничены в передвижении по городу, если у них есть на то «основания». Адвокат не согласен и с тем, что указом нарушается тайна частной жизни, поскольку пропуска выдаются «по заявительному принципу» и проверяются выборочно. Доступ третьих лиц к этим данным исключен, поясняет адвокат, так как в самом пропуске не содержатся личные сведения, а аннуляция пропуска происходит через указанные в заявке средства связи с заявителем. Господин Гоголь также подчеркнул, что при регистрации на mos.ru гражданин дает согласие на обработку персональных данных.
Аналогичные ссылки сделаны на закон о
И истцы, и ответчик применяют «нормы действующего законодательства с нужной им стороны», поэтому суд встал перед задачей принять взвешенное и обоснованное решение, разъясняющее действие законов, сказал «Ъ» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. В то же время его коллега, партнер Международного центра защиты прав Globallaw Антон Мамаев считает, что доводы административных истцов «куда в большей степени основаны на положениях закона, нежели доводы властей»: «Так, по мнению мэрии, запрет выходить из дома, не имея при себе цифрового пропуска, вообще не является ограничением прав граждан на свободу передвижения».
Москва не единственный регион, жители которого пытаются оспорить режим самоизоляции и введение цифровых пропусков, ссылаясь на положения Конституции. Аналогичные коллективные иски, а также иски от юристов и местных депутатов поданы в
Владимир Хейфец, Кира Дюрягина, Елена Рожкова, Марина Царева,