Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В Крыму нашли затопленный в 1941 году корабль Тайна одной из самых масштабных трагедий в истории судоходства раскрыта в Крыму
Фоторепортажи
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
04:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд чрезвычайной готовности

Шесть исков о незаконности московского режима самоизоляции отклонили за одно заседание.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 29.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 115 977+74 213
Скончалось217 132+5 965
Выздоровело928 543+34 576
Идёт загрузка
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Мосгорсуд отклонил шесть исков к мэру Сергею Собянину о незаконности его указов о режиме повышенной готовности и цифровых пропусках. Истцы настаивали, что градоначальник неправомерно запрещает передвигаться по городу в связи с отсутствием опубликованных предписаний санитарных врачей. Мэр возразил, что власти регионов имеют право вводить режимы повышенной готовности и ограничительные меры в случае опасности распространения инфекции.

Мосгорсуд 28 апреля отклонил сразу шесть исков оппозиционных политиков и обычных москвичей, объединенных в одно дело. В частности, оппозиционеры во главе с муниципальным депутатом района Кунцево Денисом Шендеровичем и помощником политика Дмитрия Гудкова Алексеем Обуховым подали два иска. В первом они оспаривали введенный мэром 29 марта пункт (в старой редакции — 9.3, сейчас — 12.3) указа о повышенной готовности, согласно которому проживающие в Москве граждане не имеют права покидать дома, за исключением поездок на работу (которая не приостановлена указом) или в больницу, выгула собаки, выноса мусора, похода в магазин или аптеку. Они отмечают, что, согласно ст. 27 и ст. 55 Конституции, гражданин имеет право на свободу передвижения и ограничить его может федеральный закон «только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья» и т. д.

Со ссылкой на ст. 6 закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения истцы также утверждали, что для введения именно таких ограничений на конец марта не было опубликовано необходимых постановлений главных санитарных врачей РФ и Москвы.
Читайте также
Собянин заявил о необходимости сохранения строгого режима самоизоляции в Москве

30 марта «Ъ» сообщал, что предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой было размещено только в одном из Telegram-каналов. Документ в столичном управлении Роспотребнадзора не комментировали, и его подлинность тогда подтвердили лишь в мэрии.

В ответ истцы цитируют ст. 15 Конституции: «Неопубликованные нормативные правовые акты не применяются, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу». В федеральных постановлениях Роспотребнадзора на тот момент также ничего не было написано о запрете покидать место проживания, отмечают истцы (2 марта глава Роспотребнадзора предложила губернаторам «своевременно вводить ограничительные мероприятия», но без конкретики). Кроме того, указывают оппозиционеры, региональные правовые акты, касающиеся прав и свобод гражданина, по закону должны вступать в силу не ранее, чем через десять дней после их официального опубликования, а не сразу.

Оппозиционеры также оспаривали введение в Москве цифровых пропусков.

Читайте также
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

В иске отмечалось, что для оформления пропусков нужно предоставить персональные данные и информацию о частной жизни, что нарушает право на ее неприкосновенность (ст. 23 Конституции).

Введенные для нарушителей режима наказания истцы считают принуждением к передаче упомянутых данных, причем без согласия (ст. 24 Конституции). Сам указ мэра Москвы о введении электронных пропусков оппозиционеры считают «принятым за пределами полномочий», поскольку он является подзаконным актом и не основывается на федеральном законе.

Истцы также ссылаются на описанные в Конституции полномочия субъектов (совместно с РФ), куда входит и защита прав и свобод граждан, но их регламентирование дозволено только федеральным органам.

Истцы считают, что запрет на выход из дома граждан, уже проживающих на территории, где есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации, законом о ЧС не предусмотрен.

К искам Шендеровича и Обухова присоединились и несколько десятков москвичей, пожелавших стать соистцами, отдельно было подано еще четыре похожих претензии к мэру.

Читайте также
Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая

Письменные возражения Собянина, подписанные его адвокатом С. А. Гоголем, не упоминают нормы законодательства о постановлениях главных санитарных врачей. Со ссылкой на многочисленные федеральные и региональные законы и положения Гоголь отмечает, что власти регионов имеют право вводить режимы повышенной готовности и ограничительные меры в случае опасности распространения инфекции. Кроме того, представитель мэра упоминает указ президента от 2 апреля, который предписывает главам регионов установить особый порядок передвижения (но указ мэра был принят ранее.— «Ъ»).

Что касается вступления столичных указов в силу, то, по мнению господина Гоголя, они «не создают новое регулирование правоотношений по вопросам защиты прав и свобод», поэтому могут начинать действовать сразу после официального опубликования. Он также считает, что истцы не ограничены в передвижении по городу, если у них есть на то «основания». Адвокат не согласен и с тем, что указом нарушается тайна частной жизни, поскольку пропуска выдаются «по заявительному принципу» и проверяются выборочно. Доступ третьих лиц к этим данным исключен, поясняет адвокат, так как в самом пропуске не содержатся личные сведения, а аннуляция пропуска происходит через указанные в заявке средства связи с заявителем. Господин Гоголь также подчеркнул, что при регистрации на mos.ru гражданин дает согласие на обработку персональных данных.

Любопытно, что мэр и его адвокат так же ссылаются на Конституцию, как оппоненты, в частности, на ст. 17: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».

Аналогичные ссылки сделаны на закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и Европейскую конвенцию защите прав человека.

И истцы, и ответчик применяют «нормы действующего законодательства с нужной им стороны», поэтому суд встал перед задачей принять взвешенное и обоснованное решение, разъясняющее действие законов, сказал «Ъ» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. В то же время его коллега, партнер Международного центра защиты прав Globallaw Антон Мамаев считает, что доводы административных истцов «куда в большей степени основаны на положениях закона, нежели доводы властей»: «Так, по мнению мэрии, запрет выходить из дома, не имея при себе цифрового пропуска, вообще не является ограничением прав граждан на свободу передвижения».

Эксперты сходятся, что режим самоизоляции в Москве нельзя считать обязательным для исполнения, в том числе из-за отсутствия необходимых СанПиНов о карантине.

Москва не единственный регион, жители которого пытаются оспорить режим самоизоляции и введение цифровых пропусков, ссылаясь на положения Конституции. Аналогичные коллективные иски, а также иски от юристов и местных депутатов поданы в Санкт-Петербурге, Брянской, Липецкой, Вологодской, Оренбургской, Тюменской, Ростовской, Свердловской, Иркутской областях, а также в Коми, Удмуртии, Татарстане и Пермском крае. Большинство из них уже отклонено: суды признают законными действия региональных властей, которые при введении режима самоизоляции руководствуются «высшей ценностью Конституции» — здоровьем граждан. Часть исков возвращена заявителям или оставлена без движения за нарушения в составлении документа. Некоторые иски суды рассмотрят на этой неделе. Так, заседание в Санкт-Петербурге пройдет 29 апреля. Как и московские истцы, питерские оппозиционные политики из «Открытой России» и «Яблока» считают, что наложенные запреты могут существовать только в режиме чрезвычайного положения (ЧП) или чрезвычайной ситуации (ЧС).

Владимир Хейфец, Кира Дюрягина, Елена Рожкова, Марина Царева, Санкт-Петербург, Екатерина Еременко, Иркутск.

Во время загрузки произошла ошибка.
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:00 MSK, 29.04
 Статистика по коронавирусу: зафиксирован рекордный прирост заболевших
Путин продлил нерабочий период до конца праздников
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за COVID-19
Ученые изменили прогноз по окончанию пандемии в России
Чешский премьер оценил необходимость выдворения посла РФ
Банкиру дали 6 лет за хищение 33,6 млрд рублей
Китайские ученые заявили о невозможности уничтожить COVID-19
Американка обнаружила неожиданного гостя, воровавшего ее пиво
Здоровье
Студентка сбросила 21 кг за 10 месяцев и раскрыла секреты похудения Главное — сила воли.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Авто
Как мошенники обманывают автовладельцев во время пандемии Введение пропускного режима спровоцировало новый вид афер — предприимчивые дельцы не упустили шанс нажиться на водителях
Кино
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ В ностальгической фотоленте «Кино Mail.ru» — лучшие фото знаменитостей с красной и зеленой дорожек Московского кинофестиваля за последние десятилетия
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Кумир 90-х Овсиенко: как она выглядит сейчас
Леди
Звездные красотки, которые ходят по дому без одежды Смотри на снимки звездных красоток!
Новости партнеров
Миколас Орбакас назвал размер своей пенсии
Как живет Чулпан Хаматова после развода
У Бориса Корчевникова подтвержден коронавирус
Мясников объяснил, что будет с Надеждой Бабкиной
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь