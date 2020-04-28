Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса. Общий нерабочий период продлится до 11 мая включительно. Глава государства поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене действующих ограничений с 12 мая.
Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними — рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в
обычной-тоситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас — тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы.
Путин назвал предстоящие майские праздники «решающими» в борьбе с заболеванием, сообщил, что в честь Дня Победы 9 мая пройдет авиационный парад и будут салюты в городах, а также сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве.
Число заболевших COVID-19 в России за последние сутки выросло на 6411 до 93 558 человек, это рекордный для России суточный прирост. Таким образом, Россия обогнала Иран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на восьмое место в мире по этому показателю, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса. В России число выздоровевших пациентов с коронавирусом выросло на 1100 человек за сутки до 8456 жителей. Скончались 867 зараженных (плюс 72 умерших за сутки — очередной рекорд).
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