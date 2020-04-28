Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
3135 лет перестройке и гласности
22День работников скорой медицинской помощи в России
21:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля

Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам из-за коронавируса, Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся, китайские ученые заявили о невозможности уничтожить COVID-19.

Коронавирус COVID-19
21:40 (мск)Число случаев коронавируса в США превысило миллион
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:05 MSK, 29.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 090 844+56 043
Скончалось215 063+4 512
Выздоровело918 809+27 261
Идёт загрузка
Во время загрузки произошла ошибка.

Новое обращение президента к россиянам по ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса. Общий нерабочий период продлится до 11 мая включительно. Глава государства поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене действующих ограничений с 12 мая.

Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними — рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас — тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы.
Владимир Путин
президент России

Путин назвал предстоящие майские праздники «решающими» в борьбе с заболеванием, сообщил, что в честь Дня Победы 9 мая пройдет авиационный парад и будут салюты в городах, а также сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 000 человек

Число заболевших COVID-19 в России за последние сутки выросло на 6411 до 93 558 человек, это рекордный для России суточный прирост. Таким образом, Россия обогнала Иран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и вышла на восьмое место в мире по этому показателю, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса. В России число выздоровевших пациентов с коронавирусом выросло на 1100 человек за сутки до 8456 жителей. Скончались 867 зараженных (плюс 72 умерших за сутки — очередной рекорд).

Женщина идет по пустому мосту Миллениум. В Лондоне идет шестая неделя карантина | Источник: AP 2020

Минздрав России сегодня опубликовал новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса, в которых советует разделять смерти от COVID-19 и от сопутствующих заболеваний.

Коронавирус может влиять на мозг и вызывать неврологические симптомы

Коронавирус повышает риск развития инсульта у молодых людей, полагают американские врачи. Наблюдения показывают, что он повышает свертываемость крови, что приводит к образованию тромбов и закупорке сосудов. Также ученые сообщают, что SARS-CoV-2 способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, который разделяет кровеносную и центральную нервную системы, и заражать головной мозг.

«Коронавирус каждый год»

Новый коронавирус не получится полностью искоренить, как это произошло с атипичной пневмонией, считают китайские ученые. По их мнению, скорее всего, COVID-19 станет сезонным заболеванием, таким как грипп.

Так называемые бессимптомные носители затрудняют полное сдерживание распространения заболевания, поскольку они могут заражать других людей, сами того не подозревая.
Мусульманская семья молится перед тем, как поесть, Бангкок, Таиланд | Источник: AP 2020

Как в разгар пандемии проходит Рамадан

Рамадан — священный для мусульман месяц поста — проходит в этом году в условиях пандемии. В рамках борьбы с коронавирусом в большинстве стран мечети закрыты, массовые собрания запрещены, однако многие страны пошли на послабления режима.

Десятки тысяч российских туристов застряли за границей

Около 50 тысяч российских туристов больше месяца остаются за рубежом во время пандемии коронавируса. Люди застряли в разных странах мира из-за жестких ограничительных мер, предпринятых правительствами во избежание распространения инфекции, — закрытия границ и отмены авиасообщения. Многие туристы оказались на чужой территории в тяжелом положении: потеряли работу, остались без денег и даже подверглись травле со стороны местного населения. Как они выживают?

Женщина в защитной маске рассматривает меню ресторана на пустой улице Токио | Источник: AP 2020

«Палата у меня была как у всех, стандартная»

Певец Лев Лещенко, оказавшийся в реанимации и победивший опасный вирус, рассказал о том, как победил болезнь.

У меня не было никакого страха. Я ехал делать КТ и еще не знал, что у меня воспаление легких. Но когда мне и жене сказали, что у нас двусторонняя пневмония (с эффектом матового стекла), я понял, что все очень серьезно и сложно. И здесь уже появился не страх, а дикое желание преодолеть это, выкарабкаться. Именно это спасает человека. А страх — это безысходность.
Лев Лещенко
Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:05 MSK, 29.04
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за COVID-19
Китайские ученые заявили о невозможности уничтожить COVID-19
Президент сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом
На берег Гуама вынесло «летающую тарелку»
Доктор дала простой совет для борьбы с коронавирусом
Американка обнаружила неожиданного гостя, воровавшего ее пиво
Здоровье
Студентка сбросила 21 кг за 10 месяцев и раскрыла секреты похудения Главное — сила воли.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Горячие темы на Авто
помощи прошу ....((( 313
О служении людям --но время мирное -- 217
Читая новости... 144
Вирус идиотизма 133
Кино
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ В ностальгической фотоленте «Кино Mail.ru» — лучшие фото знаменитостей с красной и зеленой дорожек Московского кинофестиваля за последние десятилетия
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Лучше не читать форум 220
Это я почему за вирус не переживаю? Потому что вязание нервы успокаивает! 205
А я втянуласЬ 163
Старшие дошкольники. Что умеют ваши дети? 103
Леди
Звездные красотки, которые ходят по дому без одежды Смотри на снимки звездных красоток!
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь