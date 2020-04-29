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00:11 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые изменили прогноз по окончанию пандемии в России

Вспышка коронавируса в России предположительно закончится 19 августа, прогнозирует лаборатория инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:31 MSK, 29.04
Инфицировано93 558+6 411
Скончалось867+73
Выздоровело8 456+1 110
Инфицировано3 110 219+75 418
Скончалось216 808+6 257
Выздоровело923 724+32 176
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Источник: РИА "Новости"

По предыдущим оценкам, конец эпидемии ожидался 20 июля. Ученые также предупреждают о возможной второй волне пандемии.

В России коронавирусом заразились 93 тысячи, скончались 867 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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