Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В Крыму нашли затопленный в 1941 году корабль Тайна одной из самых масштабных трагедий в истории судоходства раскрыта в Крыму
Фоторепортажи
1020 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты
22День работников скорой медицинской помощи в России
15:12 (мск), источник: Аргументы и факты

Кто поработал — тот поест. Как в условиях карантина выживают мигранты

АиФ.ru поговорил с мигрантами об их жизни в период эпидемии.

Коронавирус COVID-19
15:59 (мск)Миронов призвал власти регионов не штрафовать за отсутствие масок
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 132 363+70 842
Скончалось217 947+5 864
Выздоровело938 037+32 015
Идёт загрузка
Источник: Виталий Колбасин/АиФ

Трудовые мигранты, как и тысячи россиян, из-за карантина остались без работы, денег и еды. По приезжим карантин ударил особенно сильно — многие работали сдельно. В эпидемию они лишились источников дохода и даже медицинской помощи.

«Взял кредит, пойду на стройку!»

«Если вы не знаете, 40−50% мигрантов России в зимний период не работают нормально, многие уезжают на это время на родину, — рассказывает сборщик мебели Баходур Хомидов из Таджикистана. — То же самое было у нас, но я не поехал домой — в марте у нашего мебельного цеха появились заказы, надеялись, что к весне объем работы, как и в прежние годы, увеличится. Но грянула пандемия, цех закрыли, и мы сидим без работы и зарплаты. Я уже третий месяц не отправлял деньги домой».

У 29-летнего Баходура в Душанбе остались мать, жена и 4-летний сын. В России он официально трудится уже третий год.

Баходур Хомидов из Таджикистана остался без работы | Источник: Личный архив/Баходур Хомидов

«Заначек не осталось, денег нет, а надо платить за квартиру, — продолжает он. — Хорошо, что нам продлили срок документов на три месяца, а то бы половина мигрантов ушла бы на нелегальную работу».

Что полезно знать
Если сидишь дома

В цеху Баходур Хомидов работал с братом и племянником.

«Жена брата и жена племянника работали в ресторане, но они закрылись, женщины тоже теперь безработные, — поясняет таджик. — Родственники нам помогают с продуктами, но до каких пор это продлится — не знаю. Мы просто в тупике! Многие мигранты в такой ситуации. Хорошо тому, кто сегодня работает — значит, вечером он может поужинать».

Из его соотечественников при деле остались сторож детского сада и товарищи на строительном объекте. Сам Баходур помощи ни у кого не просит:

Посольство и диаспоры помогают безработным землякам, у многих ситуация хуже, чем у меня. От безвыходности я взял кредит в банке. Пока как-то продержимся. Я пытался устроиться в другое место, написал четыре резюме, но пока работодатели молчат. Проблема в том, что везде закрыли цеха из-за боязни штрафов.

Баходур думает о смене деятельности. Если не получится найти работу по любимой специальности мебельщика, он готов идти на стройку.

«Вакансии разбирают за один-два дня»

Новость
За коронавирусом идут потоп, засуха и голод. Прогнозы на 2020 год становятся все мрачнее

«Работа для мигрантов есть, — комментирует Николай, менеджер московского кадрового агентства, специализирующегося по работе для мигрантов.— Но сейчас обратная тенденция — если до карантина рабочих рук не хватало, то теперь дефицит рабочих мест. Новые предложения от работодателя разбираются за один-два дня, а раньше они “гуляли” неделями. Перечень вакансий большой, в основном это рабочие специальности — плотники, строители, отделочники, овощеводы для работы в теплицах, грузчики. Вот сейчас пришла новая разнарядка из города Коломны, там требуются фасовщики».

По словам рекрутера, сейчас рабочими специальностями стали интересоваться не только граждане СНГ — Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Беларуси, но и граждане России, оказавшиеся без работы.

Николай отмечает, что устроиться на работу во время карантина особенно непросто — ведь нельзя передвигаться по городу без пропуска.

Пешком с коронавирусом

К президенту Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усману Баратову за помощью обращаются его соотечественники. Но сегодня все больше ситуаций, в которых он ничем не может помочь землякам.

«В больнице умер от коронавируса 35-летний узбек, пробыл неделю в клинике, но спасти его не удалось, — говорит правозащитник. — Проблема — как теперь труп вывезти из Москвы в Душанбе. Никак — потому что границы закрыты. В морге отказывают выдавать тело, говорят, соглашайтесь на кремацию и отдадим прах. В холодильнике морга тело могут держать только месяц. А мусульманские обычаи не позволяют сжигать умерших».

Правозащитник Усман Баратов из узбекского землячества | Источник: Личный архив/Усман Баратов

Усман Баратов рассказал АиФ.ru и о другом происшествии:

У 49-летнего узбека и его соседей по квартире диагностировали коронавирус. Его с товарищами забрали по «скорой», так как была высокая температура. В больнице им поставили коронавирус в легкой форме и вскоре отправили домой. Так как денег на проезд у них не было, они через город шли пешком. Сейчас они вчетвером в маленькой комнатушке борются с болезнью.

Правозащитнику узбек жалуется, что его мучает тяжелый кашель, а «скорая» больше не приезжает. Говорят потерпеть и пить парацетамол.

«За патент все равно платить!»

Узбекское землячество помогает своим соотечественникам, чем может. Когда в аэропорту «Внуково» мигранты несколько дней не могли улететь на родину, землячество организовало им питание. Приготовили и привезли два чана густого супа, накормили 150 человек из Средней Азии — не только своих из Узбекистана.

Новость
Рожденная изоляцией: мигранты пробуют силы в наркоторговле

Усман Баратов считает, что государственные структуры Российской Федерации могли бы активнее помочь мигрантам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

«В России по разным подсчетам от 10 до 12 миллионов мигрантов, и каждый из них не только отсылает домой заработанное, но и оставляет в России около 22 тысяч рублей ежемесячно. Это плата за жилье, питание и так далее, — подсчитывает Баратов. — Чтобы иностранцу выслать домой 200−300 долларов, он должен зарабатывать не менее 40 тыс. рублей в месяц. И такое место еще надо хорошо поискать. Да, они рабы 21 века, назовем вещи своими именами. И они сами лезут в эти цепи».

Узбекский правозащитник считает дружеским шагом указ президента «О мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в связи с угрозой распространения COVID-19».

По этому документу, Россия до 15 июня 2020 года продляет срок действия всех разрешительных документов — виз, патентов, разрешений на работу, — если их срок заканчивается.

«Некоторые СМИ “благодаря” отдельным российским политикам искаженно трактуют указ, якобы он освобождает иностранца от уплаты патента на работу, — поясняет Баратов. — Я окончил русскую школу, ту же, в которой учился артист Александр Абдулов. Я хорошо знаю русский язык и внимательно изучил указ. Там нет формулировки “освободить от уплаты” или чего-то в этом роде. Пребывание мигрантов продлили на 3 месяца, а патент с них все равно вычтет бухгалтерия на работе».

Правозащитник уверен, что такие действия властей России удержат мигрантов в официальном поле зрения и не дадут им уйти в нелегальный трудовой сектор.

Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
В России иностранным трудовым мигрантам грозит голодная смерть
Во время загрузки произошла ошибка.
15:59 (мск)© Ньюстюб
Рекомендации по дезинфекции квартиры
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 29.04
 Лещенко в интервью рассказал о палате, реанимации и Коммунарке
Правда ли Путин сидит в бункере? Откровенное интервью Пескова
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Число заразившихся COVID в РФ приблизилось к 100 тысячам человек
Патриарх запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Российский космонавт рассказал о зарплатах коллег
Росстат опубликовал данные по смертности от онкозаболеваний
20 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты (фото)
Немецкие медики устроили голый протест
Здоровье
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок Так они показывают свою уязвимость перед болезнью.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Авто
На что на самом деле способен новый Defender? Ответы на все вопросы о внедорожнике мы получили в суровой Намибии
Кино
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан скончался на 54-м году жизни
Новости партнеров
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Как понять. что у вас бессимптомный коронавирус
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Популярные темы на «Детях»
Сто любимых книг, по которым сняли фильмы 1019
Экзотические для наших магазинов продукты 708
Я понимаю, что эта тема всех уже достала)) 453
Не могу решиться согласиться и отпустить. 428
Леди
Звезды, которые неоднозначно высказываются о домашнем насилии А потом получают за свои слова публичное неодобрение.
Новости партнеров
Пьянство Собчак перешло все границы
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Вышедшая из комы Бабкина стала немой
У прикованной к постели Бабкиной диагностировали еще одно заболевание
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь