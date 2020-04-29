Ученые раскрыли секреты картины «Девушка с жемчужной сережкой»

Как пишет The Guardian, специалисты обнаружили у изображенной девушки прорисованные ресницы. Кроме того, сзади нее оказались складки зеленой ткани, а не просто темный фон.
Всё это позволило ученым предположить, что на картине изображен реальный человек.
Также реставраторам удалось доподлинно проследить технику письма Вермеера. Оказалось, что художник начинал с черных и коричневых красок, а затем добавлял остальные, переходя от фона в передний план.
Ученые также полагают, что изображенная жемчужина —вымысел художника, так как у нее нет контура и крючка, за который бы она крепилась.
«Нам удалось многое узнать о материалах и методах Вермеера. Но мы до сих пор не знаем точно, кто эта девушка. Где-то это и хорошо. Благодаря такой загадке она по-прежнему будет всем интересна», — отметила руководитель проекта Эбби Вандивере.
Специалисты намерены и дальше исследовать картину.