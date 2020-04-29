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11:20 (мск), источник: ТАСС Наука

В характере течения коронавирусной инфекции нашли новые половые различия

По данным ученых, в клетках легких у мужчин значительно больше молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 125 267+73 022
Скончалось217 363+6 013
Выздоровело934 762+38 093
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Источник: Агентство «Москва»

ТАСС, 29 апреля. Медики из Пекина выяснили, что мужчины и женщины одинаково часто заражаются коронавирусом нового типа, однако мужчины гораздо чаще попадают в реанимацию и вдвое чаще умирают от COVID-19. Их выводы были опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

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«Еще в начале января мы заметили, что число мужчин, погибших от COVID-19, было несколько выше, чем женщин. Это заставило нас задуматься о том, с чем это связано — с повышенной вероятностью заражения SARS-CoV-2 или гибели от вируса. Никто раньше не проводил подобных исследований, что заставило нас провести свое расследование», — сообщил врач из госпиталя Тунжэнь в Пекине (Китай) Ян Цзинькуй, слова которого приводит пресс-служба журнала.

Практически с первых дней после начала эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане медики стали замечать, что вызываемая им болезнь COVID-19 значительно чаще заражает и уносит жизни мужчин, чем женщин.

Эти различия биологи изначально связывали с тем, что клетки легких мужчин содержат в себе значительно больше молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения, чем аналогичные тельца в органах дыхания женщин.

Впоследствии, мнения специалистов разделились, хотя большинство медиков продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены этой болезни.

Разрыв между полами

Цзинькуй и его коллеги детально исследовали эту проблему, изучив статистику, полученную как при лечении больных в их собственном госпитале, так и в других больницах Китая. В общей сложности ученые рассмотрели истории болезней свыше 1 тыс. пациентов, принадлежавших к самым разным возрастным и социоэкономическим категориям.

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Анализ этих данных неожиданным образом показал, что шансы заражения были примерно одинаковыми как для мужчин, так и для женщин, однако вероятность гибели от COVID-19 и развития осложнений значительно отличалась. В частности, доля мужчин среди жертв коронавируса составляла 70%, что было так же характерно и для числа пациентов, попавших в реанимацию и нуждавшихся в аппарате искусственного дыхания.

Что интересно, аналогичная картина наблюдалась и среди жителей Китая, перенесших атипичную пневмонию в 2003 году. Как предполагают ученые, это связано с тем, что ее возбудитель тоже использует рецепторы ACE2 для проникновения в клетки легких и других тканей тела человека.

Подобные различия в характере развития COVID-19 у представителей сильного и слабого пола, как считают ученые, необходимо учитывать как при прогнозировании дальнейшей эволюции эпидемии, так и при выборе методик лечения пациентов, уже заразившихся SARS-CoV-2.
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