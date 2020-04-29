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10:23 (мск), источник: ТАСС

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер отметил, что в каждой роли актрисы — яркая индивидуальность и притягательность.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Миллионы зрителей любят вас, искреннюю, обаятельную актрису, талантливую и неповторимую. В содружестве с известными режиссерами вы создали десятки запоминающихся образов: комедийных, лирических, острохарактерных. В каждой роли — яркая индивидуальность, притягательность, солнечная энергетика, то, что заставляет зрителей чувствовать и сопереживать вашим героиням», — подчеркнул премьер.

Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Вене (Австрия). Российская актриса, народная артистка РФ (1998). Актриса Театра-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера; 1976−1993). Снималась в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Летучая мышь», «Мэри Поппинс, до свидания!» и других.

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