10:23 (мск), источник: ТАСС
Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер отметил, что в каждой роли актрисы — яркая индивидуальность и притягательность.
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/.
«Миллионы зрителей любят вас, искреннюю, обаятельную актрису, талантливую и неповторимую. В содружестве с известными режиссерами вы создали десятки запоминающихся образов: комедийных, лирических, острохарактерных. В каждой роли — яркая индивидуальность, притягательность, солнечная энергетика, то, что заставляет зрителей чувствовать и сопереживать вашим героиням», — подчеркнул премьер.
Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Вене (Австрия). Российская актриса, народная артистка РФ (1998). Актриса