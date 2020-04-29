Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Меркель: нам еще долго придется жить с этим вирусом «Никто не хочет этого слышать, но это правда. Нам еще долго придется жить с этим вирусом», — сказала Меркель
Фоторепортажи
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
10:39 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

От коронавируса умерло больше американцев, чем за всю Вьетнамскую войну

Число американцев, умерших от COVID-19, превысило число погибших во время войны во Вьетнаме.

Коронавирус COVID-19
11:20 (мск)В характере течения коронавирусной инфекции нашли новые половые различия
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 117 880+67 572
Скончалось217 212+5 886
Выздоровело932 530+36 334
Идёт загрузка
Источник: Getty Images

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса умерло почти 60 тысяч человек. За 20 лет войны во Вьетнаме армия США потеряла убитыми, умершими в плену и пропавшими без вести около 58 тыс. человек.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Число заразившихся коронавирусом в США превысило миллион человек — это самый высокий показатель в мире.

Несмотря на разгар пандемии, в 40 штатах США прошли акции протеста против введенного властями карантина. Демонстранты считают, что, вводя запретительные меры, власти покушаются на права и свободы граждан.

К концу апреля, по официальным данным, потеряли работу и уже обратились за пособиями 26 миллионов американцев.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 29.04
 "Между струйками": жизнь и правила Алексея Венедиктова
В России выявили уже почти 100 тысяч случаев коронавируса
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Число заразившихся COVID в РФ приблизилось к 100 тысячам человек
Ученые изменили прогноз по окончанию пандемии в России
Число заразившихся строителей в Белокаменке достигло 922
Чешский премьер оценил необходимость выдворения посла РФ
Все любят Мамбу: Уме Турман — 50
Врач объяснил вспышку атипичной пневмонии в России в декабре
Здоровье
«Эффект ноцебо»: почему новости о коронавирусе могут убить Когда мы ожидаем плохого, оно происходит.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Горячие темы на Авто
О служении людям --но время мирное -- 217
Читая новости... 145
Вирус идиотизма 134
Как вернуть себе молодость?. 113
Кино
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ В ностальгической фотоленте «Кино Mail.ru» — лучшие фото знаменитостей с красной и зеленой дорожек Московского кинофестиваля за последние десятилетия
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Джиджи Хадид беременна первенцем 25-летняя модель впервые станет мамой
Леди
Звездные красотки, которые ходят по дому без одежды Смотри на снимки звездных красоток!
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь