В России за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

Вылечились от коронавируса за сутки 1830 пациентов — это рекордный для России показатель. Общее число выздоровевших превысило 10 000 человек. Умерло за сутки 108 пациентов с коронавирусом — также рекордный прирост. С начала эпидемии в России скончалось 972 человека с COVID-19.
Большинство новых случаев заражения коронавирусом традиционно выявлено в Москве — диагноз COVID-19 подтвердился у 2220 человек за минувшие сутки, а с начала эпидемии — у 50 646 людей.
По данным столичного оперштаба, 4610 заразившихся горожан уже вылечились от коронавируса, 480 из них за последние сутки. Скончались за сутки 67 пациентов с коронавирусом — рекордный для Москвы показатель. За весь период умерло 546 заразившихся коронавирусом жителей столицы.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах. Помимо Москвы в топ-10 регионов по числу выявленных за сутки больных COVID-19 входят Московская область (686 случаев заражения),
Пятерка лидеров среди регионов по числу выявленных с начала эпидемии случаев коронавируса остается неизменной — Москва (50 656 заболевших), Подмосковье (10 917),
Россия занимает восьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав за последние три дня Китай и Иран по этому показателю, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
Почти в пять раз меньше зараженных в замыкающих тройку
По числу жертв COVID-19 также лидируют Соединенные Штаты, там умерло свыше 58 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось более 27 000 инфицированных, в Испании и во Франции — более 23 500 пациентов, и свыше 21 500 заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании.
Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах. Всего в мире коронавирусом заразились уже более 3,1 млн человек, свыше 932 000 из них выздоровели, а более 217 000 заразившихся— скончались.