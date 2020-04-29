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10:50 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5841 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших увеличилось до 99 399 человек.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 117 880+67 572
Скончалось217 212+5 886
Выздоровело932 530+36 334
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Источник: РИА "Новости"

Вылечились от коронавируса за сутки 1830 пациентов — это рекордный для России показатель. Общее число выздоровевших превысило 10 000 человек. Умерло за сутки 108 пациентов с коронавирусом — также рекордный прирост. С начала эпидемии в России скончалось 972 человека с COVID-19.

Таким образом, к 29 апреля в России 88 141 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией, отмечает оперштаб.

Большинство новых случаев заражения коронавирусом традиционно выявлено в Москве — диагноз COVID-19 подтвердился у 2220 человек за минувшие сутки, а с начала эпидемии — у 50 646 людей.

По данным столичного оперштаба, 4610 заразившихся горожан уже вылечились от коронавируса, 480 из них за последние сутки. Скончались за сутки 67 пациентов с коронавирусом — рекордный для Москвы показатель. За весь период умерло 546 заразившихся коронавирусом жителей столицы.

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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах. Помимо Москвы в топ-10 регионов по числу выявленных за сутки больных COVID-19 входят Московская область (686 случаев заражения), Санкт-Петербург (290), Нижегородская область (131), Северная Осетия (121), Брянская область (115), Тульская область (90), Свердловская область (90), Ростовская область (86) и Дагестан (84).

Пятерка лидеров среди регионов по числу выявленных с начала эпидемии случаев коронавируса остается неизменной — Москва (50 656 заболевших), Подмосковье (10 917), Санкт-Петербург (3726), Нижегородская область (1794) и Дагестан (1231).

Россия занимает восьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав за последние три дня Китай и Иран по этому показателю, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в США — там коронавирусом заразились уже более 1 млн человек.

Почти в пять раз меньше зараженных в замыкающих тройку стран-лидеров по заболеваемости COVID-19 Испании и Италии — 232 128 и 201 505 человек соответственно. Во Франции выявили почти 170 000 заразившихся коронавирусом, в Великобритании — более 162 000 инфицированных. В Германии, занимающей шестое место, выявлено почти 160 000 случаев заражения, а в Турции — почти 115 000 заболевших.

По числу жертв COVID-19 также лидируют Соединенные Штаты, там умерло свыше 58 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось более 27 000 инфицированных, в Испании и во Франции — более 23 500 пациентов, и свыше 21 500 заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании.

Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах. Всего в мире коронавирусом заразились уже более 3,1 млн человек, свыше 932 000 из них выздоровели, а более 217 000 заразившихся— скончались.

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