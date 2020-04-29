Получить умную колонку от Mail.ru теперь можно за 15 минут

Курьеры «Самоката» — сервиса экспресс-доставки продуктов питания и товаров первой необходимости — доставят Капсулу до двери за 15−30 минут. Быстрая доставка бесплатна и доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга, чьи адреса входят в зону покрытия сервиса. Для заказа достаточно установить мобильное приложение «Самоката» и выбрать в нем нужный адрес.
Цена колонки при покупке через Самокат останется прежней — 7990 рублей.
Также оформить заказ можно через приложение Delivery Club — устройства появятся в специальном разделе с экспресс-доставкой продуктов. В дальнейшем к ускоренной доставке будет подключен интернет-магазин Капсулы.
«Мы начали продажи умной колонки в онлайн-формате, и наша основная задача сделать её покупку максимально комфортной для пользователя, в том числе предоставить ему оптимальные сроки доставки. Благодаря включению “Самоката” в экосистему Mail.ru Group мы смогли реализовать практически мгновенную доставку устройства», — прокомментировала Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group.
Mail.ru Group открыла продажи своей умной колонки с голосовым ассистентом Маруся 22 апреля 2020 года. В колонке реализован ряд уникальных для российского рынка функций. В их числе возможность онлайн-звонков через ВКонтакте и чтение сказок с элементами дополненной аудиореальности.