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11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Получить умную колонку от Mail.ru теперь можно за 15 минут

Устройство можно заказать через приложение для экспресс-доставки продуктов «Самокат» и в специальном разделе в приложении Delivery Club.

Курьеры «Самоката» — сервиса экспресс-доставки продуктов питания и товаров первой необходимости — доставят Капсулу до двери за 15−30 минут. Быстрая доставка бесплатна и доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга, чьи адреса входят в зону покрытия сервиса. Для заказа достаточно установить мобильное приложение «Самоката» и выбрать в нем нужный адрес.

Цена колонки при покупке через Самокат останется прежней — 7990 рублей.

Также оформить заказ можно через приложение Delivery Club — устройства появятся в специальном разделе с экспресс-доставкой продуктов. В дальнейшем к ускоренной доставке будет подключен интернет-магазин Капсулы.

«Мы начали продажи умной колонки в онлайн-формате, и наша основная задача сделать её покупку максимально комфортной для пользователя, в том числе предоставить ему оптимальные сроки доставки. Благодаря включению “Самоката” в экосистему Mail.ru Group мы смогли реализовать практически мгновенную доставку устройства», — прокомментировала Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group.

Mail.ru Group открыла продажи своей умной колонки с голосовым ассистентом Маруся 22 апреля 2020 года. В колонке реализован ряд уникальных для российского рынка функций. В их числе возможность онлайн-звонков через ВКонтакте и чтение сказок с элементами дополненной аудиореальности.

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