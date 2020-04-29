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12:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Подаренного Путиным кота отправили на карантин из-за коронавируса

Сибирского кота по кличке Мир, которого президент России Владимир Путин подарил губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ, посадили на карантин из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил ТАСС сам губернатор.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 126 806+72 841
Скончалось217 555+6 033
Выздоровело935 308+37 862
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Источник: The Embassy of the Russian Federation to Japan

По его словам, животное решили изолировать, чтобы обезопасить его от инфекции, которая, как было установлено, может передаваться от людей к кошкам.

Сейчас мы сделали так, чтобы Мир на всякий случай не общался ни с кем, кроме членов нашей семьи. Очень надеемся на скорейшее завершение нынешней ситуации, когда угроза заражений заставляет страдать и людей, и животных.
Норихисе Сатакэ
Губернатор японской северной префектуры Акита
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Он также отметил, что Мир хорошо уживается с шестью другими котами, живущими в доме, и демонстрирует спокойный нрав и хороший аппетит. «Это особое для меня существо — душа отдыхает, когда я вижу его мордочку», — добавил Сатакэ.

Путин подарил котенка губернатору префектуры Акита в феврале 2012 года после того, как тот передал российскому лидеру щенка японской породы акита-ину в знак признательности за помощь, которую Россия оказала Японии после землетрясения и цунами 2011 года. Выбор был сделан в пользу котенка, поскольку до этого Сатакэ признался, что любит кошек больше, чем собак. По прибытии в Японии Миру пришлось пройти шестимесячный карантин в особой зоне токийского международного аэропорта Нарита, после чего губернатор смог забрать его к себе домой.

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