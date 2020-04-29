Подаренного Путиным кота отправили на карантин из-за коронавируса

По его словам, животное решили изолировать, чтобы обезопасить его от инфекции, которая, как было установлено, может передаваться от людей к кошкам.
Сейчас мы сделали так, чтобы Мир на всякий случай не общался ни с кем, кроме членов нашей семьи. Очень надеемся на скорейшее завершение нынешней ситуации, когда угроза заражений заставляет страдать и людей, и животных.
Он также отметил, что Мир хорошо уживается с шестью другими котами, живущими в доме, и демонстрирует спокойный нрав и хороший аппетит. «Это особое для меня существо — душа отдыхает, когда я вижу его мордочку», — добавил Сатакэ.
Путин подарил котенка губернатору префектуры Акита в феврале 2012 года после того, как тот передал российскому лидеру щенка японской породы