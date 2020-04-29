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12:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

У Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился сын

Невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс родила сына в лондонской больнице.

Источник: AFP

Как сообщил представитель канцелярии премьера, мать и новорожденный чувствуют себя очень хорошо. Роды прошли раньше ожидавшегося срока, пишет Франс пресс.

«Премьер-министр и госпожа Саймондс рады сообщить о рождении этим утром здорового мальчика в лондонской больнице. Премьер-министр и госпожа Саймондс хотели бы поблагодарить великолепную команду медиков родильного отделения», — сообщила пресс-секретарь премьера.

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Джонсон вернулся к работе в понедельник, переболев перед этим Covid-19. Он рассказал, что его жизнь была под угрозой. У Саймондс также были симптомы болезни, но она быстро выздоровела.

Пара сообщила о том, что ждет ребенка, в конце февраля. Тогда же было объявлено и о помолвке.

Кэрри Саймондс на 24 года младше Бориса Джонсона. Они — первая в истории Британии неженатая пара, которая жила в резиденции премьера на Даунинг-cтрит, 10.

Джонсон в прошлом был женат на Марине Уилер. У них четверо совместных детей. В сентябре 2018 года они объявили, что будут жить раздельно, а затем развелись.

Как сообщали СМИ, премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Сам Джонсон в 2019 году отказался прямо ответить на вопрос о том, сколько у него детей.

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