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12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Серфер прокатился на светящейся волне (видео)

Редкий опыт.

Калифорнийскому серферу удалось прокатиться по действительно уникальным волнам. Под доской они светились ярко-голубым цветом. Впечатляющее видео было снято в Сан-Диего.

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Биолюминесценцию в Калифорнии и на пляжах в соседней Мексике наблюдают уже несколько недель. Это результат химических реакций, вызванных микроорганизмами в воде.

Ранее калифорнийцам удалось снять, как в светящейся воде резвятся дельфины.

Анна Лысенко

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