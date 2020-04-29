12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Серфер прокатился на светящейся волне (видео)
Редкий опыт.
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Калифорнийскому серферу удалось прокатиться по действительно уникальным волнам. Под доской они светились
Биолюминесценцию в Калифорнии и на пляжах в соседней Мексике наблюдают уже несколько недель. Это результат химических реакций, вызванных микроорганизмами в воде.
Ранее калифорнийцам удалось снять, как в светящейся воде резвятся дельфины.
Анна Лысенко