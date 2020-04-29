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14:37 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые экологически чистые города мира

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Названы самые зеленые и экологически чистые города мира, лидером рейтинга стала Вена, сообщает Lonely Planet.

Источник: domeckopol/СС0

Крупная консалтинговая компания изучила крупные города по нескольким критериям. Исследователи сравнивали, например, процент общественных зеленых насаждений, мест для пешеходных прогулок, уровень загрязнения воздуха, потребление энергии из возобновляемых источников и воды на душу населения, количество людей, пользующихся общественным транспортом, фермерских рынков.

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Лидером рейтинга стала Вена. Там большое количество парков и зон отдыха, удобный общественный транспорт. Причем половина жителей имеет годовой проездной и отказалась от личного автотранспорта, загрязняющего окружающую среду.

На втором месте — Мюнхен, в котором также много парков, а развитая система общественного транспорта позволила сократить количество личных автомобилей на дорогах и очистить воздух в городе.

На третьем месте списка — Берлин, в котором много зон для прогулок, минимальное в Европе потребление воды на душу населения и развитая система общественного транспорта.

Замыкают пятерку Мадрид и Сан-Паулу. В первом — множество скверов в центре, парков и ботанических садов. Также там достаточно пешеходных зон. В бразильском мегаполисе — обилие фермерских рынков. А еще его жители чаще других пользуются возобновляемыми источниками энергии.

В десятку также вошли Манчестер, Лиссабон, Сингапур, Амстердам и Вашингтон.

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