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13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Немецкие медики устроили голый протест

Им не хватает средств защиты.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 127 519+69 562
Скончалось217 569+5 675
Выздоровело935 646+33 517
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Группа немецких медиков сфотографировалась в обнаженном виде и опубликовала снимки в Сети.

Так медработники протестуют против дефицита средств защиты во время борьбы с пандемией COVID-19. Каждый день к ним присоединяются новые коллеги.

«Мы — ваши врачи общей практики. Чтобы безопасно с вами общаться, мы нуждаемся в защитных костюмах и политической поддержке. Если у нас заканчивается это немногое, мы выглядим так», — написали медики на странице флешмоба #blankebedenken («голая проблема»).

На фото некоторые медики держат таблички. «Я научился зашивать раны. Почему вместо этого я должен шить маски?» — написано на одной из них.

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Нехватка масок для лица, защитных очков, перчаток и защитной одежды стала проблемой для медиков многих стран. Немецкие медики вдохновились примером семейного врача Алена Коломби из Франции, который первым начал «голый протест» еще в конце марта.

По последним данным, в Германии почти 160 тысяч инфицированных коронавирусом, больше 6,3 тысяч человек скончались.

Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
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