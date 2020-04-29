Немецкие медики устроили голый протест

Nackt ohne #Corona-Schutz: Hausärzte protestieren deutschlandweit mit Nacktfotos für bessere Schutzausrüstung. #blankebedenken https://t.co/brKrf59feB— Nordkurier (@Nordkurier) April 28, 2020
Группа немецких медиков сфотографировалась в обнаженном виде и опубликовала снимки в Сети.
Так медработники протестуют против дефицита средств защиты во время борьбы с пандемией COVID-19. Каждый день к ним присоединяются новые коллеги.
«Мы — ваши врачи общей практики. Чтобы безопасно с вами общаться, мы нуждаемся в защитных костюмах и политической поддержке. Если у нас заканчивается это немногое, мы выглядим так», — написали медики на странице флешмоба #blankebedenken («голая проблема»).
На фото некоторые медики держат таблички. «Я научился зашивать раны. Почему вместо этого я должен шить маски?» — написано на одной из них.
Нехватка масок для лица, защитных очков, перчаток и защитной одежды стала проблемой для медиков многих стран. Немецкие медики вдохновились примером семейного врача Алена Коломби из Франции, который первым начал «голый протест» еще в конце марта.
По последним данным, в Германии почти 160 тысяч инфицированных коронавирусом, больше 6,3 тысяч человек скончались.
Анна Лысенко