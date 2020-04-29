14:05 (мск), источник: РИА Новости
Выданные в Москве спецпропуска будут действовать до 4 мая
Накануне Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Все выданные в Москве спецпропуска будут действительны до 4 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.
«Сегодня — после доработки цифровой платформы mos.ru — мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 года», — сообщил Собянин.