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14:05 (мск), источник: РИА Новости

Выданные в Москве спецпропуска будут действовать до 4 мая

Накануне Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая.

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Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Все выданные в Москве спецпропуска будут действительны до 4 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.

«Сегодня — после доработки цифровой платформы mos.ru — мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 года», — сообщил Собянин.

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