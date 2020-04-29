Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Руки прочь!Где в магазине наибольший риск заражения COVID-19
Фоторепортажи
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
3135 лет перестройке и гласности
16:29 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые узнали, как долго коронавирус держится в воздухе

Коронавирус распространяется даже при дыхании и разговоре, выяснили китайские ученые. Пока неизвестно, насколько жизнеспособны вирусные частицы, оставшиеся в микрокаплях в воздухе, но исследователи рекомендуют избегать мест скопления людей и плохо вентилируемых помещений.

Коронавирус COVID-19
17:16 (мск)Богатых изолировали от прислуги
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 139 415+76 858
Скончалось218 456+6 235
Выздоровело947 504+41 146
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Коронавирус способен распространяться через микрокапли выделений, образующиеся при разговорах и дыхании, предупреждают китайские ученые из Гонконгского университета науки и технологий и других исследовательских центров. Об этом они сообщили в статье в журнале Nature.

Новость
Врачи нашли связь между коронавирусом и инсультами у молодых

Ранее ученые уже показывали такую возможность в экспериментах, но теперь удалось обнаружить микрокапли, содержащие РНК коронавируса SARS-CoV-2, в двух больницах в Ухане, где лечились пациенты с COVID-19. Образцы были собраны в феврале-марте 2020 года. Также исследователи взяли пробы воздуха в супермаркетах и жилых домах.

Везде, где присутствовали пациенты с коронавирусом, в воздухе обнаруживались микрокапли выделений диаметром менее нескольких тысячных миллиметра, содержащие частицы вируса.

Наименьшей их концентрация была в хорошо проветриваемых больничных палатах. Наибольшей — в туалетах, которые плохо вентилировались.

В жилых домах и супермаркетах вирус не присутствовал, хотя его удалось обнаружить в местах скопления людей неподалеку от одной из больниц. Но концентрация была низкой — чтобы хотя бы одна вирусная частица попала в организм человека, понадобилось бы около 15 минут.

Также следы вируса обнаружились в воздухе в местах, где сотрудники больниц снимали защитные костюмы — по всей видимости, вирусные частицы попали туда в процессе переодевания.

После того, как в больницах были введены более строгие процедуры очистки, количество вирионов в воздухе значительно уменьшилось.

Новость
Руки прочь! Где в магазине самый большой риск заразиться COVID-19

Данные из Уханя перекликаются с данными медицинского центра при Университете Небраски в США. Там исследователям тоже удалось обнаружить коронавирусную РНК в воздухе и на поверхностях — например, на подоконниках и под кроватями в больницах. Работа еще не опубликована, но авторы полагают, что все дело в микрокаплях, переносимых потоками воздуха.

Ни китайские, ни американские ученые пока не могут сказать, насколько жизнеспособен вирус, переносимый таким образом.

В настоящий момент они заняты попытками выяснить это. Однако микрокапли, выделяемые при дыхании, распространяются минимум на расстояние вытянутой руки и способны оставаться в воздухе более двух часов, что создает потенциальную возможность заражения.

Микрокапли будут находиться в воздухе не менее двух часов. Это подразумевает, что у вируса большой потенциал передачи по воздуху.
Профессор Линдси Марр
Политехнический университет Виргинии

«За последние пару недель мы добились большого прогресса, — отмечает профессор микробиологии Джошуа Сантарпиа из Университета Небраски. — Я очень надеюсь, что мы сможем сказать что-то более определенное на следующей неделе или около того».

Новость
Следы коронавируса нашли в каплях больничных аэрозолей

До сих пор считалось, что вирус распространяется через более крупные капли или через прикосновения к зараженным поверхностям, поясняют исследователи. Они полагают, что до сих пор ВОЗ недооценивала потенциал его передачи просто при дыхании.

Пока нет точных данных о жизнеспособности вируса в воздухе, исследователи рекомендуют избегать маленьких замкнутых пространств и скопления людей, а также не забывать проветривать помещения.

Также неизвестно, носили ли маски люди, посещавшие места, где был обнаружен вирус.

Предстоит выяснить, насколько хорошо они удерживают микрокапли, распространяемые зараженным человеком.

Ранее тревогу относительно распространения коронавируса по воздуху забили физики. Бельгийский ученый Берт Блокен подсчитал с помощью аэродинамического моделирования — в зависимости от способа передвижения человека, безопасное расстояние между людьми может составлять до 20 м.

Когда кто-то выдыхает, кашляет или чихает во время ходьбы, бега или езды на велосипеде, большая часть микрокапель оказывается позади человека. И тот, кто идет, бежит или едет за ним, оказывается в этом потоке воздуха и движется через облако капель.
Берт Блокен

Двигаться бок о бок с кем-то безопаснее, чем идти за ним, отметил ученый. Находясь за кем-то, кто идет достаточно быстро, следует держаться от него на расстоянии минимум 4,5 м.

Если человек бежит, следует отступить на 10 м, а велосипедист должен находиться на расстоянии в 20 м.

Еще один способ избежать попадания в поток — отойти на пару метров в сторону. При обгоне Блокен рекомендует убедиться, что человек, который окажется за вами, не попадет в вашу «зону поражения».

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Как коронавирус распространяется при чихании
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 29.04
 Не кашель и не температура: назван главный симптом COVID-19
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Число заразившихся COVID в РФ приблизилось к 100 тысячам человек
Самая богатая страна мира перестала богатеть из-за коронавируса
Патриарх запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Немецкие медики устроили голый протест
20 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты (фото)
Российский космонавт рассказал о зарплатах коллег
Здоровье
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок Так они показывают свою уязвимость перед болезнью.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Горячие темы на Авто
О служении людям --но время мирное -- 217
Читая новости... 145
Вирус идиотизма 139
Есть ли жизнь после коронавируса 130
Кино
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан скончался на 54-м году жизни
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь