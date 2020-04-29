29 апреля. ПРАВМИР. Заштатного клирика Русской Православной Церкви протодиакона Андрея Кураева запретили в служении. Соответствующий указ Патриарха Кирилла опубликован на сайте Московской епархии.
Поступок протодиакона называется безнравственным и особенно циничным. Отмечается, что он вызвал возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви. Также в своем решении Патриарх Кирилл учел предыдущие деяния Кураева, относительно которых поступали жалобы.
Поступок протодиакона рассмотрит епархиальный церковный суд.
Настоятель Богоявленского Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля. Перед смертью он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.