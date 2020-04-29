Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В Крыму нашли затопленный в 1941 году корабль Тайна одной из самых масштабных трагедий в истории судоходства раскрыта в Крыму
Фоторепортажи
1020 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты
22День работников скорой медицинской помощи в России
15:22 (мск), источник: Православие и мир

Протодиакона Андрея Кураева запретили в служении

Его обвинили в публичном оскорблении памяти настоятеля Богоявленского собора, погибшего от коронавируса.

Коронавирус COVID-19
15:56 (мск)В МОНИКИ отметили биологическую непредсказуемость коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 132 363+70 842
Скончалось217 947+5 864
Выздоровело938 037+32 015
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

29 апреля. ПРАВМИР. Заштатного клирика Русской Православной Церкви протодиакона Андрея Кураева запретили в служении. Соответствующий указ Патриарха Кирилла опубликован на сайте Московской епархии.

В документе говорится, что Кураев запрещен в служении «в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины».

Поступок протодиакона называется безнравственным и особенно циничным. Отмечается, что он вызвал возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви. Также в своем решении Патриарх Кирилл учел предыдущие деяния Кураева, относительно которых поступали жалобы.

Поступок протодиакона рассмотрит епархиальный церковный суд.

Настоятель Богоявленского Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля. Перед смертью он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Читайте также
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 29.04
 «Малыш заворачивался в пеленку и звал маму». Чем занимается няня для отк...
«Я не видел солнца и разговаривал с пауком». Родители держали сына в тем...
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Число заразившихся COVID в РФ приблизилось к 100 тысячам человек
Российский космонавт рассказал о зарплатах коллег
Росстат опубликовал данные по смертности от онкозаболеваний
Как в условиях самоизоляции выживают мигранты
20 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты (фото)
Немецкие медики устроили голый протест
Здоровье
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок Так они показывают свою уязвимость перед болезнью.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Горячие темы на Авто
О служении людям --но время мирное -- 217
Читая новости... 145
Вирус идиотизма 135
Есть ли жизнь после коронавируса 130
Кино
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан скончался на 54-м году жизни
Новости партнеров
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Как понять. что у вас бессимптомный коронавирус
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Кумир 90-х Овсиенко: как она выглядит сейчас
1 мая коснется всех пенсионеров: приказ Мишустина
Леди
Звезды, которые неоднозначно высказываются о домашнем насилии А потом получают за свои слова публичное неодобрение.
Новости партнеров
Перенесшая инсульт Буланова осталась жить в нищете
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь