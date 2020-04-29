Министерство глупых походок: как развлекаются в карантин в Йоркшире

Если вы думали, что министерство глупых походок могло быть только экранным шедевром Джона Клиза и его товарищей по сатирическому коллективу «Монти Пайтон», вы ошибались.
Знаменитый скетч удалось воплотить в жизнь жительнице английского графства Йоркшир Лиз Кото.
Для этого ей понадобилось выставить на тротуаре перед своим домом объявление: «Вы вступили в зону юрисдикции министерства глупых походок. Немедленно приступайте к глупой походке».
Все остальное записала камера видеонаблюдения на дверном звонке. Записи выставлены в «Инстаграме». Наслаждайтесь.
Скетч о министерстве глупых походок не впервые становится примером для подражания. Поклонники «Монти Пайтона» собираются на международные «дни глупых походок», чтобы показать себя и посмотреть других: например, такой день прошёл год назад в Будапеште.