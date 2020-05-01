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15:00 (мск), источник: Forbes

Слежка за соседями и разноцветные QR-коды: как Китай пытается предотвратить вторую волну коронавируса

Китай пытается не допустить второй волны коронавируса, принимая для этого меры, которые могут оказаться полезными и в других странах. Среди них — запрет на въезд иностранцев, контроль за перемещением граждан через мобильные приложения, массовое тестирование на COVID-19.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 01.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 274 747+62 485
Скончалось233 792+5 493
Выздоровело1 023 911+37 849
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Китай первым столкнулся с новой коронавирусной инфекцией, первым сумел справиться с распространением заболевания и сегодня первым пытается предотвратить повторную волну эпидемии. К решительным действиям Пекин подталкивают выводы китайских ученых о том, что новый вирус невозможно полностью искоренить и, скорее всего, он станет таким же сезонным заболеванием, как грипп.

Поэтому усилия китайских властей сосредоточены на том, чтобы восстановить экономическую активность, но при этом удержать распространение инфекции на приемлемом уровне и не допустить катастрофического всплеска числа новых заболевших. О мерах, которые предпринимает для этого Китай, рассказал Bloomberg.

Ужесточение пограничного режима

Почти всем иностранцам сейчас запрещен въезд в Китай, а гражданам, возвращающимся из-за рубежа, приходится проводить как минимум две недели в карантине. В Пекине обязательный режим изоляции длится на семь дней дольше. За соблюдением этого режима внимательно следят: соседям рекомендовано сообщать, если лица, находящиеся в карантине, выходят из дома.

Даже если они просто откроют входную дверь, это может стать тревожным сигналом для властей, отмечает Bloomberg.

В других регионах Китая введены еще более жесткие ограничения. В провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, карантин для лиц, пересекающих границу, составляет 35 дней.

Массовое тестирование

Китай стремится протестировать на коронавируc всех, кто возвращается к работе. В провинциях Хубэй и Гуанчжоу компании просят вернувшихся работников сдавать анализы на вирусы. Массовое тестирование рабочих проводится и в провинции Ухань.

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В Шанхае центры по добровольному тестированию развернуты по всему городу. «Тысячи специалистов центра по контролю за заболеваниями и врачей охотятся на инфицированных пациентов и изолируют их близкие контакты. Это важно для быстрого реагирования, предотвращения и контроля», — заявил Bloomberg директор департамента инфекционных заболеваний из больниц Шанхая Чжан Вэньхун.

Отслеживание передвижений при помощи мобильных приложений

В борьбе с распространением вируса Китай объединил усилия государственной системы контроля и возможности интернет-гигантов. Компании Alibaba и Tencent разработали приложения, которые определяют риск каждого пользователя и в зависимости от этого присваивают ему QR-код разного цвета. Для этого используются паспортные данные человека, адрес его местожительства, информация о его перемещениях и состоянии здоровья.

Присвоенный человеку зеленый QR-код дает ему свободу перемещений, желтый — предписывает ему недельную самоизоляцию, красный — означает, что человек должен находиться в карантине 14 дней.

QR-коды необходимо показывать, чтобы попасть в отели, рестораны, магазины, метро и жилые комплексы. Они позволяют контролировать перемещения человека в общественных местах и в случае его заражения быстро выявлять, где он был и с кем мог контактировать.

В результате зеленый код легко может быть заменен на желтый, если человек посетил торговый центр, куда также заходил зараженный человек.

Постепенное снятие ограничений

Китай снимает ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, поэтапно. Во многих городах, например, все еще закрыты кинотеатры, театры или бары. Ношение защитных масок на рабочих местах и ​​в общественном транспорте стало обязательным. Школьные парты должны находиться на безопасном друг от друга расстоянии.

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Разные меры в разных провинциях

Финансовый центр Китая, Шанхай, не вводит столь же жесткие меры контроля, как другие города. Въезд в город из других провинций не ограничен, нет требований пройти обязательное тестирование или строгие карантинные меры. Bloomberg объясняет это тем, что город должен оставаться открытым для инвестиций и талантов. Подобный подход может заинтересовать другие мировые финансовые центры, такие как Нью-Йорк и Токио, развитие которых зависит от внутренних поездок граждан.

С начала апреля в провинции Хэйлунцзян зарегистрировано более 370 инфицированных. В основном это граждане Китая, которые пересекли сухопутную границу с Россией. Тем не менее снятие ограничений пока не привело к крупным повторным вспышкам коронавируса. Означает ли это, что предпринимаемые Китаем меры работают? «Все это означает, что с возобновлением экономической и социальной жизни в Китае появляются новые неизвестные, которые могут привести к очередной вспышке», — сказал Bloomberg профессор университета Гонконга Николас Томас.

Андрей Злобин

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