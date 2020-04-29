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16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Издатели американской газеты извинились за одинаковые рисунки в ребусе

Читатели успели понервничать.

Читатели крупной американской газеты The Baltimore Sun долго ломали голову над ребусом, в котором нужно было найти 10 различий между двумя картинками. С заданием не удалось справиться никому, и это не удивительно.

Как оказалось, редакторы спутали картинки и опубликовали в газете два абсолютно одинаковых рисунка.

Ребус в газете

Ошибку они заметили только после того, как в редакцию начали писать злые читатели. Через некоторое время в газете появилось официальное извинение и правильный рисунок с отличиями. Но кто-то себе явно успел подпортить нервы, разгадывая несуществующий ребус.

Правильный рисунок

Екатерина Гура

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