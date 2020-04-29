Love it!!!! pic.twitter.com/lE7pT6Zw4S— Virginia L Byrne, PhD (@VirginiaLByrne) April 28, 2020
16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Издатели американской газеты извинились за одинаковые рисунки в ребусе
Читатели успели понервничать.
Читатели крупной американской газеты The Baltimore Sun долго ломали голову над ребусом, в котором нужно было найти 10 различий между двумя картинками. С заданием не удалось справиться никому, и это не удивительно.
Как оказалось, редакторы спутали картинки и опубликовали в газете два абсолютно одинаковых рисунка.
Ошибку они заметили только после того, как в редакцию начали писать злые читатели. Через некоторое время в газете появилось официальное извинение и правильный рисунок с отличиями. Но
Екатерина Гура