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16:59 (мск), источник: РИА Новости

В Швеции число случаев коронавируса превысило 20 тысяч

СТОКГОЛЬМ, 29 апр — РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом в Швеции в среду составило 20 302 человека, скончались 2462 заболевших, сообщил в среду главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

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РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 139 415+76 858
Скончалось218 456+6 235
Выздоровело947 504+41 146
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Источник: AFP 2020

«На сегодняшний день в Швеции зафиксировано 20 302 случая заражения, всего 2462 человека скончались», — заявил Тегнелл. За последние сутки в Агентство здравоохранения поступила информация о 107 новых случаях смерти в результате заражения коронавирусом.

По словам Тегнелла, статистические данные о случаях заражения и смертей в Швеции говорят о том, что власти «по-прежнему держат ситуацию под контролем».

При этом он добавил, что реальное количество умерших от коронавируса в конечном счете может оказаться больше, чем известно на данных момент.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 29.04
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