В Швеции число случаев коронавируса превысило 20 тысяч

«На сегодняшний день в Швеции зафиксировано 20 302 случая заражения, всего 2462 человека скончались», — заявил Тегнелл. За последние сутки в Агентство здравоохранения поступила информация о 107 новых случаях смерти в результате заражения коронавирусом.
При этом он добавил, что реальное количество умерших от коронавируса в конечном счете может оказаться больше, чем известно на данных момент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.