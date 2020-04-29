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17:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Богатых изолировали от прислуги

Из-за локдауна состоятельным британцам приходится учиться готовить и стирать.

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РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 29.04
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Источник: Tama66/СС0

В условиях локдауна в Великобритании в непростой ситуации оказались не только рядовые граждане, но и, как это ни странно, сверхбогатые люди. Вынужденные отправить по домам своих поваров, экономок, нянь, уборщиков и другой обслуживающий персонал, они столкнулись с необходимостью самостоятельно выполнять всю ту работу, которую прежде за них делал кто-то другой, и, как оказалось, застелить постель может быть так же трудно, как включить стиральную машинку или заменить туалетную бумагу в диспенсере.

Что полезно знать
Если сидишь дома

В условиях локдауна большинство людей обязаны находиться в самоизоляции, за исключением тех, чья работа связана с жизнеобеспечением. Требования самоизоляции распространяются и на тех, кто обеспечивает уют и комфорт богатых людей, то есть на весь приходящий обслуживающий персонал в особняках и апартаментах. Их состоятельные наниматели вынуждены были отправить по домам свой персонал на весь период локдауна. В первые же дни после того, как хозяева особняков остались без поваров, экономок, уборщиц, нянь и других приходящих работников, они поняли, чего лишились.

Не ощутили таких трудностей только те богатые люди, у которых обслуживающий персонал проживает на их территории, например в замках или загородных поместьях.

О том, как нелегко приходится в этот период ее состоятельным клиентам, рассказала газете The Times основатель и глава рекрутингового агентства Polo & Tweed, специализирующегося на подборе персонала для богатых клиентов, Люси Челленджер:

Клиенты хотят узнать, как — буквально — можно постирать белье. Ведь никогда прежде они не пользовались стиральной машинкой самостоятельно.

По ее словам, перед самым введением локдауна ее агентство буквально завалили заявки от богатых клиентов с требованием предоставить им обслуживающий персонал с проживанием. «Но мы следуем указаниям правительства и не можем предложить таких людей. Их работа не связана с жизнеобеспечением», — поясняет она. Однако, учитывая количество запросов, ее агентство решило создать службу консультаций для помощи клиентам и открыть обучающие курсы.

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Одна из клиенток Polo & Tweed поделилась, что ее всю жизнь кто-то обслуживал, а ее родители не научили ее никакой работе по дому.

И сейчас она осталась один на один со своими четырьмя детьми и не знает, чем и как их занять, а рядом гора постиранного белья, которое надо как-то разложить.

В Polo & Tweed ей посоветовали привлекать детей к тем делам, которыми занята она сама. Например, можно занять их сортировкой белья: пусть ищут пары носков и потом делают из носков игрушечных зверюшек. «Пока делаешь дело, можно развлечь и детей, — говорит Челленджер.— Но ведь им никогда не приходилось этим заниматься. Все делала няня. А если у тебя никогда не было опыта выполнения нескольких дел одновременно вроде стирки и игры с детьми, то для тебя это очень непросто».

Обращаются к рекрутерам не только со стиркой и детьми. Им задают вопросы о том, как заправить постель. И агентство сделало подробную видеоинструкцию этого.

Одна из клиенток не могла понять, как вставить в диспенсер новый рулон туалетной бумаги.

Кто-то попытался самостоятельно почистить подсвечник, разобрал его для удобства чистки, а потом не смог собрать обратно. И в агентстве объяснили, как правильно чистить подсвечник и как его потом собрать. Кому-то рассказали, как пользоваться пылесосом, как аккуратно сложить простыни, в каком порядке проводить уборку помещений («начинать сверху, от потолка, и заканчивать полом»), как чистить мраморные поверхности («только специальными средствами!»), как мыть серебряную посуду («только не в посудомоечной машине!»).

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Еще одной серьезной проблемой оказалось приготовление еды, которым многим клиентам агентства пришлось впервые в жизни заняться самим.

Раньше они редко ели дома, да и тогда им готовили повара. «И вдруг такое: ты сидишь дома и еще должен готовить для всей своей семьи. Это серьезное потрясение для всей системы», — говорит Челленджер.

По ее словам, многие из ее клиентов — высокообразованные и очень успешные люди. Но, сталкиваясь с непривычными для себя ситуациями, они предпочитают не искать ответ в Google, а стараются поговорить с экспертом и обращаются за помощью к рекрутерам.

Зато, как полагает глава Polo & Tweed, локдаун приведет к росту эмпатии. Раньше ее клиенты полагали, что с глажкой можно легко справиться за полчаса, но теперь понимают, что это не так просто. И возможно, даже задумаются о том, что надо бы быть помягче с экономкой, когда она наконец-то выйдет на работу.

Алена Миклашевская

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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