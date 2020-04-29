17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
За 600 тысячами журавлей можно наблюдать онлайн (видео)
Красочный стрим из Небраски.
Всем любителям дикой природы предлагают понаблюдать за фантастическим зрелищем — миграцией около 600 тысяч канадских журавлей в прямом эфире.
Камеры, наблюдающие за птицами, установлены в заповеднике «Роув» в Небраске. Здешняя река Платт — одна из остановок птиц по пути на север после зимовки в Техасе, Аризоне, Калифорнии и Мексике. Миграция начинается в середине февраля и завершается к концу апреля.
Полюбоваться сказочным зрелищем ежегодно приезжают около 50 тысяч туристов, привлекая в экономику региона около 14 млн долларов, уточняет Washington Post. В этом году
Анна Лысенко