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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

За 600 тысячами журавлей можно наблюдать онлайн (видео)

Красочный стрим из Небраски.

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Всем любителям дикой природы предлагают понаблюдать за фантастическим зрелищем — миграцией около 600 тысяч канадских журавлей в прямом эфире.

Камеры, наблюдающие за птицами, установлены в заповеднике «Роув» в Небраске. Здешняя река Платт — одна из остановок птиц по пути на север после зимовки в Техасе, Аризоне, Калифорнии и Мексике. Миграция начинается в середине февраля и завершается к концу апреля.

Полюбоваться сказочным зрелищем ежегодно приезжают около 50 тысяч туристов, привлекая в экономику региона около 14 млн долларов, уточняет Washington Post. В этом году из-за пандемии коронавируса заповедник закрыт.

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Анна Лысенко

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