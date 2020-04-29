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17:48 (мск), источник: РИА Новости

В Севастополе введут QR-коды для проезда через блокпосты

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Власти Севастополя планируют ввести QR-коды для разового проезда в Севастополь на автомобилях, сообщил врио губернатора региона Михаил Развожаев.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 29.04
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Ранее в Севастополе была введена система пропусков для перемещения по городу на автомобиле — как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

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«Что касается QR-кодов для проезда через границу (региона с Республикой Крым — ред.), они очень нужны… если въезжаешь со стороны Крыма, если есть наш пропуск, доказывающий, что ты работаешь, — проезжай. Выезжаешь, и если есть справка от работодателя (в Крыму — ред.) с печатью — выезжай. Во всех иных случаях только через QR-код», — сказал Развожаев в эфире TV ForPost.

Развожаев добавил, что форма такого электронного пропуска уже разработана в ситуационном центре Севастополя, он же будет принимать решение о выдаче кода или отказе в нем. Проезд в город без такого разового электронного пропуска или двух видов документов, упомянутых ранее, будет невозможен, сказал глава Севастополя.

Развожаев отметил также, что приезжающие в город на поезде Санкт-Петербург — Севастополь должны будут пройти карантин в обсерваторе либо вернуться обратно.

Четыре новых случая COVID-19 выявлены за сутки в Севастополе, общее число заразившихся выросло до 77, выздоровело девять, сообщила в среду пресс-служба правительства региона. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в городе продлен до 30 мая, а самоизоляции — на данный момент до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена система пропусков — как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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