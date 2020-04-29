17:48 (мск), источник: РИА Новости
В Севастополе введут QR-коды для проезда через блокпосты
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Власти Севастополя планируют ввести
Ранее в Севастополе была введена система пропусков для перемещения по городу на автомобиле — как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
«Что касается
Развожаев добавил, что форма такого электронного пропуска уже разработана в ситуационном центре Севастополя, он же будет принимать решение о выдаче кода или отказе в нем. Проезд в город без такого разового электронного пропуска или двух видов документов, упомянутых ранее, будет невозможен, сказал глава Севастополя.
Развожаев отметил также, что приезжающие в город на поезде
Четыре новых случая COVID-19 выявлены за сутки в Севастополе, общее число заразившихся выросло до 77, выздоровело девять, сообщила в среду
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.